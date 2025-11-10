The Guardian: Путина раздражает тон Лаврова в переговорах 10.11.2025, 20:45

Глава МИД РФ выдвинул чрезмерно жесткие требования в разговоре с Рубио.

Несмотря на спекуляции в медиа, нет никаких признаков того, что глава МИД РФ Сергей Лавров «попал в опалу» Владимира Путина. Но он действительно плохо справился с разговором с госсекретарем США Марком Рубио, пишет The Guardian со ссылкой на российского чиновника, который ранее занимал высокий пост в Кремле.

Источник журналистов говорит, что Путин вряд ли уволит Лаврова, ведь тот ему верно служит уже десятилетиями, а его отсутствие на публичных мероприятиях не свидетельствует о том, что он потерял благосклонность главы Кремля. Однако глава МИД РФ действительно испортил разговор с Рубио «дипломатическим беспорядком».

По словам собеседника издания, Лавров выдвинул бескомпромиссный набор требований во время разговора, чтобы выглядеть патриотичным в глазах Кремля. Однако эта позиция в конце концов оказалась контрпродуктивной.

«Источник добавил, что Путин ранее выражал раздражение все более конфронтационным тоном Лаврова и его все меньшей способностью демонстрировать дипломатическое мастерство», — говорится в материале.

Отмечается, что саммит в Будапеште, который отменили после разговора Лаврова и Рубио, дал бы Путину еще одну возможность настаивать на своих аргументах перед президентом США, который в прошлом склонялся к позиции Москвы по Украине после встречи с главой Кремля. Проведение встречи также стало бы значительной символической победой для Путина, подчеркивая его способность свободно путешествовать по Европе, несмотря на усилия по его изоляции.

«Путин хотел встречи в Будапеште, и роль Лаврова не заключалась в том, чтобы вмешиваться», — говорит источник журналистов.

