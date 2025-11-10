закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американские супруги установили рекорд как старейшая пара в истории человечества

  • 10.11.2025, 20:51
  • 1,112
Американские супруги установили рекорд как старейшая пара в истории человечества

83 года вместе.

Супруги из США Лайл и Элеонор Гиттенсы вошли в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая пара в мире и истории человечества. Об этом 5 ноября сообщили на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

Их рекорд подтвердили эксперты по долголетию человека международной организации LongeviQuest.

На двоих 108-летний Лайл и 107-летняя Элеонор имеют 216 лет и 132 дня. В этом году они отпраздновали 83-ю годовщину свадьбы. А это не только самый долгий брак среди живых пар разного пола, но и за всю историю человечества.

Их история началась осенью 1941 года в Университете Кларка в Атланте. Лайл играл в баскетбольной команде колледжа, а Элеонор пришла поддержать свою команду. В интервью экспертам LongeviQuest женщина призналась, что совсем не помнит, чем закончился тот матч, – зато навсегда запомнила первую встречу с будущим мужем.

Влюбленные назначили дату свадьбы, хотя знали: Лайла должны мобилизовать на Вторую мировую. Они поженились 4 июня 1942 года, когда мужчине дали трехдневное увольнение от военных учений. В тот день он впервые увидел семью невесты.

После свадьбы Лайл вернулся на службу, а затем попал в Италию в составе 92-й пехотной дивизии армии США. Элеонор к тому времени уже ждала первенца. Она переехала в Нью-Йорк, где впервые встретилась с семьей мужа. Она устроилась на работу в бухгалтерию в компанию по производству авиационных запчастей и писала Лайлу письма.

Письма проходили через военную цензуру – почтовые служащие затирали большинство слов, поэтому Элеонор почти ничего не могла прочесть от любимого. В интервью изданию The Westside Gazette женщина вспоминала, как переживала, увидит ли когда-нибудь мужа снова.

После войны супруги наконец-то смогли начать совместную жизнь. Они поселились в Нью-Йорке, где во время войны родился их сын Лайл Роджерс, а позже появились дочери Анжела и Игнайе. Супруги Гиттенсы вместе сдали экзамен на государственную службу Нью-Йорка и начали работать бок о бок.

В 69 лет Элеонор получила докторскую степень по городскому образованию в Fordham University.

Когда обоим исполнилось по 100 лет, дочь Анжела перевезла родителей в Майами, чтобы жить рядом. Лайл скучает по Нью-Йорку, но говорит, что счастлив на новом месте.

Когда эксперт LongeviQuest спросил супругов о секрете их долгого и счастливого брака, Элеонор ответила просто: «Мы любим друг друга». А Лайл добавил: «Я люблю свою жену».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов