Американские супруги установили рекорд как старейшая пара в истории человечества 10.11.2025, 20:51

1,112

83 года вместе.

Супруги из США Лайл и Элеонор Гиттенсы вошли в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая пара в мире и истории человечества. Об этом 5 ноября сообщили на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса.

Их рекорд подтвердили эксперты по долголетию человека международной организации LongeviQuest.

На двоих 108-летний Лайл и 107-летняя Элеонор имеют 216 лет и 132 дня. В этом году они отпраздновали 83-ю годовщину свадьбы. А это не только самый долгий брак среди живых пар разного пола, но и за всю историю человечества.

Их история началась осенью 1941 года в Университете Кларка в Атланте. Лайл играл в баскетбольной команде колледжа, а Элеонор пришла поддержать свою команду. В интервью экспертам LongeviQuest женщина призналась, что совсем не помнит, чем закончился тот матч, – зато навсегда запомнила первую встречу с будущим мужем.

Влюбленные назначили дату свадьбы, хотя знали: Лайла должны мобилизовать на Вторую мировую. Они поженились 4 июня 1942 года, когда мужчине дали трехдневное увольнение от военных учений. В тот день он впервые увидел семью невесты.

После свадьбы Лайл вернулся на службу, а затем попал в Италию в составе 92-й пехотной дивизии армии США. Элеонор к тому времени уже ждала первенца. Она переехала в Нью-Йорк, где впервые встретилась с семьей мужа. Она устроилась на работу в бухгалтерию в компанию по производству авиационных запчастей и писала Лайлу письма.

Письма проходили через военную цензуру – почтовые служащие затирали большинство слов, поэтому Элеонор почти ничего не могла прочесть от любимого. В интервью изданию The Westside Gazette женщина вспоминала, как переживала, увидит ли когда-нибудь мужа снова.

После войны супруги наконец-то смогли начать совместную жизнь. Они поселились в Нью-Йорке, где во время войны родился их сын Лайл Роджерс, а позже появились дочери Анжела и Игнайе. Супруги Гиттенсы вместе сдали экзамен на государственную службу Нью-Йорка и начали работать бок о бок.

В 69 лет Элеонор получила докторскую степень по городскому образованию в Fordham University.

Когда обоим исполнилось по 100 лет, дочь Анжела перевезла родителей в Майами, чтобы жить рядом. Лайл скучает по Нью-Йорку, но говорит, что счастлив на новом месте.

Когда эксперт LongeviQuest спросил супругов о секрете их долгого и счастливого брака, Элеонор ответила просто: «Мы любим друг друга». А Лайл добавил: «Я люблю свою жену».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com