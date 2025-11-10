закрыть
Сколько украинцев в Беларуси

  • 10.11.2025, 21:00
Сколько украинцев в Беларуси

Неофициальные данные больше консульских в 30+ раз.

По неофициальной информации в Беларуси находится более двухсот тысяч украинских граждан, однако на консульском учете находятся около 7000 человек. Об этом в ответ на запрос LIGA.net сообщило Министерство иностранных дел.

Ведомство рассказало, что сейчас на территории Республики Беларусь, по неофициальным данным, находится около 215 000 граждан Украины.

В то же время МИД Украины добавил, что на консульском учете в стране находятся 6925 носителей украинского паспорта (разница с неофициальными цифрами в более чем 30 раз. – Ред.).

Также ведомство указало, что по данным Государственного пограничного комитета Беларуси, с 1 января по 1 августа 2025-го в страну въехало 65 429 граждан Украины (за весь прошлый год это число составляло 134 561 человек).

В 2025 речь идет о таких путях въезда в РБ:

→ транзитом через Польшу въехали 52 543 украинских граждан;

→ через Литву – 12 004;

→ через Латвию – 847;

→ непосредственно с территории Украины – 35.

Также с начала года и по 15 сентября за консульские действия посольства в Беларуси в украинский бюджет было направлено $110 000, отметили в МИД Украины.

