закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 21:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван простой способ улучшить работу мозга за неделю

1
  • 10.11.2025, 21:16
Назван простой способ улучшить работу мозга за неделю

Он доступен каждому.

Всего за семь дней интенсивных занятий медитацией и осознанными практиками у участников эксперимента изменились показатели работы мозга и биохимический состав крови. Такие данные представили ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего. Работа опубликована в журнале Communications Biology (CB).

Авторы изучали влияние комплексного подхода «мозг-тело», объединяющего медитацию, когнитивное переосмысление и открытые плацебо-техники, когда положительный эффект достигается без обмана — за счет веры и вовлеченности. В исследовании участвовали 20 добровольцев, часть из которых уже имела опыт медитативных практик. Все они прошли семидневный интенсив, включавший лекции, групповые сеансы и специальные ритуалы, направленные на достижение состояния глубокого внутреннего сосредоточения и эмоционального равновесия.

После ретрита участники прошли функциональное МРТ. Анализ показал, что активность мозга изменилась: снизилась работа так называемой сети пассивного режима и сети значимости, отвечающих за саморефлексию и эмоциональный контроль. Мозг стал функционировать более интегрированно и гибко, улучшилась эффективность передачи информации между его отделами. Исследователи отметили, что изменения напоминали мозговую активность, наблюдаемую под действием психоделических веществ, но без их применения.

В крови участников также произошли значительные биохимические сдвиги. После ретрита уровень белков, связанных с нейропластичностью и выработкой фактора роста нейронов, увеличился, а нервные клетки, обработанные их плазмой, показали ускоренный рост отростков. Это указывает на активацию процессов обновления и обучения. Изменились и метаболические пути: организм стал использовать энергию более эффективно, усилились процессы, связанные с регуляцией воспаления и стрессовых гормонов.

Особое внимание исследователи обратили на повышение уровня эндогенных опиоидов — веществ, которые участвуют в регуляции боли, настроения и чувства удовлетворения. Их рост может объяснять субъективное ощущение благополучия и расслабления, которое участники описывали после ретрита.

«Наши данные показывают, что ум обладает мощным потенциалом влиять на физиологию. Всего за неделю осознанных практик мозг и тело претерпевают глубокие изменения — от метаболизма до активности нейронных сетей», — отметил руководитель исследования профессор Хемал Патель.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов