Назван простой способ улучшить работу мозга за неделю 1 10.11.2025, 21:16

Он доступен каждому.

Всего за семь дней интенсивных занятий медитацией и осознанными практиками у участников эксперимента изменились показатели работы мозга и биохимический состав крови. Такие данные представили ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего. Работа опубликована в журнале Communications Biology (CB).

Авторы изучали влияние комплексного подхода «мозг-тело», объединяющего медитацию, когнитивное переосмысление и открытые плацебо-техники, когда положительный эффект достигается без обмана — за счет веры и вовлеченности. В исследовании участвовали 20 добровольцев, часть из которых уже имела опыт медитативных практик. Все они прошли семидневный интенсив, включавший лекции, групповые сеансы и специальные ритуалы, направленные на достижение состояния глубокого внутреннего сосредоточения и эмоционального равновесия.

После ретрита участники прошли функциональное МРТ. Анализ показал, что активность мозга изменилась: снизилась работа так называемой сети пассивного режима и сети значимости, отвечающих за саморефлексию и эмоциональный контроль. Мозг стал функционировать более интегрированно и гибко, улучшилась эффективность передачи информации между его отделами. Исследователи отметили, что изменения напоминали мозговую активность, наблюдаемую под действием психоделических веществ, но без их применения.

В крови участников также произошли значительные биохимические сдвиги. После ретрита уровень белков, связанных с нейропластичностью и выработкой фактора роста нейронов, увеличился, а нервные клетки, обработанные их плазмой, показали ускоренный рост отростков. Это указывает на активацию процессов обновления и обучения. Изменились и метаболические пути: организм стал использовать энергию более эффективно, усилились процессы, связанные с регуляцией воспаления и стрессовых гормонов.

Особое внимание исследователи обратили на повышение уровня эндогенных опиоидов — веществ, которые участвуют в регуляции боли, настроения и чувства удовлетворения. Их рост может объяснять субъективное ощущение благополучия и расслабления, которое участники описывали после ретрита.

«Наши данные показывают, что ум обладает мощным потенциалом влиять на физиологию. Всего за неделю осознанных практик мозг и тело претерпевают глубокие изменения — от метаболизма до активности нейронных сетей», — отметил руководитель исследования профессор Хемал Патель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com