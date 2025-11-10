Китай остановил строительство крупнейшего в мире коллайдера частиц 2 10.11.2025, 21:32

Что произошло?

Китай временно останавливает строительство крупнейшего в мире коллайдера — CEPC, который должен был стать так называемой «фабрикой Хиггса» и обеспечить стране лидерство в исследованиях фундаментальных частиц.

Проект не включили в новый пятилетний план развития, что фактически означает его замораживание, передает New Voice.

Разработку CEPC (Circular Electron Positron Collider) начали еще в 2012 году после открытия бозона Гиггса. Его созданием занимался Пекинский институт физики высоких энергий (IHEP). Руководитель проекта, профессор Ван Ифан, подтвердил, что хотя официального финансирования пока не предусмотрено, команда продолжит научные исследования и попытается повторно подать заявку в 2030 году.

Коллайдер CEPC должен был стать кольцевой установкой длиной 100 километров, которая позволила бы изучать «частицу Бога» с беспрецедентной точностью. Завершенный в октябре 2025 года технический отчет описывал многочисленные инновации: сверхточный трековый детектор, способный измерять положение с точностью 10 микрометров и время — 50 пикосекунд, а также новые калориметры, улучшающие энергетическое разделение в десять раз.

Отдельно был разработан энергоэффективный микрочип для считывания данных, который уменьшает потребление энергии на 65%. Международная экспертная комиссия под председательством профессора Даниэлы Бортолетто (Оксфордский университет) признала техническую часть CEPC «зрелой» и с четко сформулированными научными целями.

Проект оценивался примерно в 5,1 миллиарда долларов США и объединил более 1000 ученых из 160 институтов по всему миру. Несмотря на это, Китай решил сосредоточиться на других крупных научных инициативах в период 2026—2030 годов.

Между тем CEPC остается в конкурентной борьбе с европейским FCC (Future Circular Collider), который разрабатывает CERN. Европейский коллайдер будет иметь несколько короче кольцо — около 90 километров, однако смета его строительства значительно больше — примерно 18,4 миллиарда долларов США. Решение о его реализации ожидается около 2028 года.

Несмотря на задержку, Китай не отказывается от крупных физических проектов: в следующий пятилетний план может войти другая амбициозная разработка — установка Super Tau-Charm в городе Хэфэй.

