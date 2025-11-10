Столтенберг: Меркель обиделась, что я назначил своим заместителем американку 5 10.11.2025, 21:40

Бывший генеральный секретарь НАТО опубликовал свои мемуары.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах On My Watch («В мое время») вспомнил, как тогдашнюю канцлера Германии Ангелу Меркель обидело его решение не назначить своим заместителем немецкого кандидата.

С мемуарами ознакомилась «Европейская правда».

Столтенберг вспоминает, как летом 2016 года ему предстояло решить, кто станет его заместителем на посту генерального секретаря НАТО после отставки Александра Вершбоу.

Немецкая сторона продвигала кандидатуру Мартина Эрдманна – карьерного дипломата и посла Германии при НАТО. США же выдвинули столь же карьерную дипломатку и специалистку по вопросам разоружения Роуз Геттемюллер.

«Я провел тщательные собеседования с обоими кандидатами. Не было сомнений, что оба были высококвалифицированными, но Геттемюллер занимала ключевую должность в Государственном департаменте США, была экспертом по России и обладала обширными знаниями в области контроля над вооружениями. Я считал, что она нам понадобится для укрепления диалога с россиянами в будущем», – пишет Столтенберг.

По его словам, вскоре после объявления о назначении Геттемюллер он выступал на саммите ЕС, где Меркель относилась к нему показательно прохладно.

«Я очень разочарована в тебе, Йенс. Ты учитывал только интересы американцев. Нельзя позволять США решать все в НАТО», – цитирует он слова тогдашней немецкого канцлера.

В то же время, пишет Столтенберг несколько позже, на саммите Альянса в Варшаве в том же 2016 году Меркель дала понять, что ее возмущение в прошлом.

«Когда я не согласна, я не согласна. И я не согласна с назначением заместителя генерального секретаря. Но ты должен знать, Йенс, что я не держу зла. Для меня этот вопрос в прошлом. Финито!» – говорится в книге.

