закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 22:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые разгадали тайну пяти тысяч ям в Перу

  • 10.11.2025, 21:54
  • 1,750
Ученые разгадали тайну пяти тысяч ям в Перу

Эта масштабная постройка была обнаружена в 1933 году.

Археологи из Сиднейского университета предложили объяснение одной из самых загадочных древних структур Южной Америки — Монте-Сьерпе, комплекса из более чем 5200 одинаковых ям, выбитых в гребне холма на юге Перу. Научная статья на эту тему опубликована в журнале Antiquity.

Эта масштабная постройка была обнаружена в 1933 году. Однако до сих пор ученые не могли найти удовлетворительную теорию того, для чего она использовалась. В то же время исследование австралийских ученых позволяет предположить, что она могла выполнять сразу две функции — быть рынком и системой учета.

Команда исследователей под руководством археолога Джейкоба Бонгерса использовала дрон-съемку и анализ отложений внутри ям. В образцах нашли крахмальные зерна и пыльцу кукурузы, амаранта, злаков и тыквенных культур, а также остатки камыша и ивы — материалов, из которых делали корзины. Как отмечается, эти находки позволили ученым заявить о том, что в древности в ямах хранились продукты и товары. Скорее всего, их доставляли морским путем и караванами лам. Возможно, это был рынок культур Чинча, существовавшей до инков.

Ученые считают, что около XV века, с приходом империи инков, Монте-Сьерпе мог быть переоборудован в масштабную счетную систему. Ученые отметили, что расположение ям образует блоки, структурно напоминающие кипу, инкскую систему ведения учета налогов и запасов. По мнению исследователей, Монте-Сьерпе служил социальной технологией, соединявшей торговлю, контроль и ритуалы обмена.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов