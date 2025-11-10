Соболенко стала второй в истории мирового женского тенниса по размеру призовых
Больше заработала только Серена Уильямс.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на второе место в истории женского тенниса по сумме призовых за карьеру, обогнав Игу Свентек и Винус Уильямс.
Согласно обновленным данным рейтинга WTA от 10 ноября, на счету первой ракетки мира 45 175 621 доллар. Больше заработала только Серена Уильямс – ее рекорд составляет 94 816 730 долларов.
Тройку лидеров замыкает полька Ига Свентек (43,64 млн), следом идут Винус Уильямс (42,86 млн), Симона Халеп (40,23 млн), Виктория Азаренко (38,89 млн) и Мария Шарапова (38,77 млн).
В 2025 году Соболенко выиграла US Open, турниры категории WTA 1000 в Майами и Мадриде, а также «пятисотник» в Брисбене. По итогам сезона она установила рекорд по сумме призовых за один календарный год – 15 008 519 долларов.