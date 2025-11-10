закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 22:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский: На фронте никакого значительного результата у оккупанта нет

  • 10.11.2025, 22:20
Зеленский: На фронте никакого значительного результата у оккупанта нет

ВСУ защищают позиции по всем направлениям фронта.

Украинская армия удерживает фронт в противостоянии с российскими оккупантами. Об этом в обращении по итогам 10 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму опубликовала его пресс-служба.

«Первое – военные. Были доклады по фронту. Чрезвычайно важно, что никакого значительного результата у оккупанта нет. Покровское направление, районы Доброполья, Донецкая область в целом – мы защищаем наши позиции», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что силы обороны Украины защищают позиции и по всем другим направлениям фронта.

«Это наиболее весомый результат для нашего государства», – подчеркнул он.

Отдельно Зеленский поблагодарил украинских военных, в частности артиллеристов, ракетчиков, дронников и штурмовые подразделения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов