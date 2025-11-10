Зеленский: На фронте никакого значительного результата у оккупанта нет
- 10.11.2025, 22:20
ВСУ защищают позиции по всем направлениям фронта.
Украинская армия удерживает фронт в противостоянии с российскими оккупантами. Об этом в обращении по итогам 10 ноября заявил президент Украины Владимир Зеленский, стенограмму опубликовала его пресс-служба.
«Первое – военные. Были доклады по фронту. Чрезвычайно важно, что никакого значительного результата у оккупанта нет. Покровское направление, районы Доброполья, Донецкая область в целом – мы защищаем наши позиции», – сказал Зеленский.
Президент отметил, что силы обороны Украины защищают позиции и по всем другим направлениям фронта.
«Это наиболее весомый результат для нашего государства», – подчеркнул он.
Отдельно Зеленский поблагодарил украинских военных, в частности артиллеристов, ракетчиков, дронников и штурмовые подразделения.