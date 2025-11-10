закрыть
Белорус 193 раза сдал жилье, которого на самом деле не существовало

  • 10.11.2025, 22:28
  • 1,280
Белорус 193 раза сдал жилье, которого на самом деле не существовало

Что было дальше.

Суд Слонимского района вынес приговор мужчине, который обманул почти 200 человек, сдавая в аренду не существующие квартиры.

Как сообщили в Гродненском областном суде, в июле 2024 года мужчина в телеграме сговорился с неизвестным сообщником. С июля по август они размещали фальшивые объявления об аренде жилья в Гродненской области.

Мошенники брали предоплату как минимум у 193 человек, но выполнять свои обязательства не собирались. В результате они завладели деньгами потерпевших на общую сумму не менее 41,3 тысячи рублей, которые потом разделили и потратили по собственному желанию.

На суде обвиняемый полностью признал вину и заявил о раскаянии.

По решению суда ему назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 100 базовых величин, компенсацию материального ущерба — 18,4 тысячи рублей, морального — 175 рублей, а также госпошлину в 7,2 тысячи рублей.

