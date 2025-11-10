закрыть
В Барановичах в парке установили отпугиватель для птиц

  • 10.11.2025, 23:09
В Барановичах в парке установили отпугиватель для птиц

Горожане не оценили ноу-хау.

В центре Барановичей в молодом парке установили звуковой отпугиватель птиц, но он вызвал не радость, а возмущение местных жителей. Устройство, которое должно было отпугивать ворон и голубей, в итоге пугает людей и создаёт сильный шум по вечерам, пишет BGMedia.

Жители окрестных улиц — Комсомольской, Притыцкого, Гагарина и Горького — жалуются, что «пугалка» слышна даже в квартирах, вызывает головную боль и страх, особенно когда вечером начинаются крики хищных птиц. В комментариях люди шутят и возмущаются:

«Я вчера чуть в штаны не наложил, когда шёл домой. Как по мне, то это издевательство над людьми»;

«Это ужас, я думала, что попала в парк Юрского периода, и сейчас вылетит птеродактиль»;

«Это отпугиватель детей! Четырехлетняя дочь и 5 минут не выдержала на игровой площадке и сильно возмущалась, убегая домой»;

«Не только птиц отпугивает, но и людей… Около него невозможно находиться».

Многие считают, что проблема не в птицах, а в мусоре — переполненные контейнеры привлекают ворон и голубей. Люди предлагают улучшить освещение в парке и навести порядок с утилизацией мусора вместо того, чтобы ставить шумные приспособления.

Экологи и неравнодушные горожане отмечают, что звуковые отпугиватели могут отгонять мелких и редких птиц, которые являются важной частью экологической системы — они уничтожают вредителей и поддерживают здоровье деревьев.

Несмотря на массовые жалобы, есть и те, кто поддерживает идею:

«По-моему, всё правильно … А то идёшь и в самый ответственный момент — бац, и что-то на плече».

Однако большинство жителей убеждены, что парк без птиц — уже не парк, и просят власти убрать отпугиватель и сделать место снова приятным для отдыха людей и живой природы.

