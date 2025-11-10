Сырский: Россияне планируют «последний маневр» в боях за Донбасс 10.11.2025, 23:16

Россия пытается окружить Покровск, чтобы в дальнейшем захватить всю Донецкую область.

В районе Покровска российские войска проводят масштабную наступательную операцию и стягивают значительные силы, чтобы прорвать украинскую линию обороны. Об этом в интервью The New York Post заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, это «стратегически важный город».

«Ситуация на передовой действительно напряженная, враг проводит стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны и захватить этот район», — пояснил он.

Сырский опроверг утверждение российских пропагандистов о якобы падении Покровска и окружении украинских подразделений. По его словам, во время сентябрьской контратаки ВСУ нанесли значительные потери армии РФ и освободили 188 км², 248,7 км² - зачистили от ДРГ.

В материале также говорится, что из примерно 700 000 военнослужащих, которые сейчас находятся на территории Украины, в Покровск Москва перебросила около 150 000 оккупантов; к наступлению привлекли крупные механизированные группы и четыре бригады морской пехоты.

Сырский рассказал изданию, что цель России — окружить Покровск и соседние города с севера, юга и востока, перекрыть линии снабжения и заставить остатки гражданского населения эвакуироваться, чтобы потом осуществить «последний гамбит» для захвата всей Донецкой области.

«Наша задача — убедиться, что уровень мобилизации людей будет равным или меньше количества потерь, которые они понесут. Они уже два месяца проводят эти активные штурмовые действия без всякого материального успеха», — сказал главком.

Генштаб ВСУ утром 10 ноября сообщал о 265 боевых столкновениях на фронте за сутки, почти 100 из них произошло на Покровском направлении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com