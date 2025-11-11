The Times: Подразделение «Аль-Каиды» может получить в управление Мали 11.11.2025, 2:13

Осада столицы страны грозит превращением Мали в первое государство в Африке, находящееся под властью террористов.

Радикальные исламисты из группировки «Джамаат Наср аль-Ислам валь-Муслимин», являющейся подразделением «Аль-Каиды», могут получить в управление Мали. Об этом сообщает The Times.

По данным газеты, многомесячная осада столицы страны Бамако грозит свержением правящей хунты и превращением Мали в первое государство в Африке, находящееся под властью террористов.

Аналитик из аналитического центра Timbuktu Institute в Дакаре Бакари Самбе дал The Times оценку ситуации в стране. По его словам, малийское государство «больше не контролирует ничего» на своей территории» и «концентрирует силы вокруг Бамако, чтобы обеспечить безопасность режима».

«Захват целой страны подразделением «Аль-Каиды» не исключен и не является беспрецедентным. «Талибан» отвоевал Кабул в августе 2021 года, а бывший филиал «Аль-Каиды», «Хайят Тахрир аш-Шам» фактически захватил власть в Сирии», — обратило внимание издание.

