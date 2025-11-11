закрыть
11 ноября 2025, вторник, 4:41
Джинсы из 2010-х вернулись в моду

  • 11.11.2025, 4:04
Речь идет о джинсах скинни.

Популярные в 2010-х годах брюки вернулись в моду осенью 2025 года. Соответствующий материал приводит журнал Vogue.

Актуальными вновь стали джинсы скинни, которые в том числе включил в свою новую коллекцию бренд Celine. Кроме того, среди трендов оказались рваные и мешковатые джинсы и брюки с заниженной талией.

В то же время в список вошли штаны для занятия йогой, ставшие особенно востребованными в рамках тренда на здоровый образ жизни.

