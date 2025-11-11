ЕС рассмотрит два варианта финансирования помощи Украине 11.11.2025, 7:07

Reuters узнало детали.

Европейский Союз в четверг, 13 ноября, обсудит два основных способа привлечения финансовой поддержки для Украины - заем средств или использование замороженных активов России.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, министры финансов стран-членов ЕС встретятся в Брюсселе после того, как 23 октября лидеры блока обязались покрыть потребности Украины на 2026-2027 годы и попросили Еврокомиссию подготовить варианты того, как это сделать.

Чиновник ЕС, близкий к этим переговорам, заявил, что документ Еврокомиссии с вариантами действий еще не готов. Однако, по его словам, существует только два реалистичных способа предоставить 130-140 млрд евро, которые, вероятно, понадобятся Украине.

Один из них - использование замороженных российских активов, как предлагала Европейская комиссия.

Другой вариант заключался в том, чтобы правительства ЕС занимали средства на рынке, но это предполагало бы уплату процентов.

Reuters напомнило, что большинство российских активов, замороженных в Европе, находятся на счетах бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear. С момента вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года почти все ценные бумаги достигли срока погашения и стали свободными средствами.

Как отмечает агентство, вариант с замороженными активами будет означать, что ЕС заменит российские средства на счетах Euroclear бескупонными облигациями AAA, выпущенными Еврокомиссией.

Деньги затем будут поступать в Киев, который будет возвращать кредит только при условии получения военных репараций от России. Это фактически делает заем грантом, а российские репарации - доступными до окончания войны.

Этот вариант называется «репарационным займом», поскольку он будет связан с уплатой репараций со стороны РФ.

Согласно этой договоренности, единственным финансовым вкладом со стороны правительств ЕС было бы гарантирование займов Еврокомиссией, выданных для Euroclear.

