ЕС рассмотрит два варианта финансирования помощи Украине
- 11.11.2025, 7:07
Reuters узнало детали.
Европейский Союз в четверг, 13 ноября, обсудит два основных способа привлечения финансовой поддержки для Украины - заем средств или использование замороженных активов России.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщается, министры финансов стран-членов ЕС встретятся в Брюсселе после того, как 23 октября лидеры блока обязались покрыть потребности Украины на 2026-2027 годы и попросили Еврокомиссию подготовить варианты того, как это сделать.
Чиновник ЕС, близкий к этим переговорам, заявил, что документ Еврокомиссии с вариантами действий еще не готов. Однако, по его словам, существует только два реалистичных способа предоставить 130-140 млрд евро, которые, вероятно, понадобятся Украине.
Один из них - использование замороженных российских активов, как предлагала Европейская комиссия.
Другой вариант заключался в том, чтобы правительства ЕС занимали средства на рынке, но это предполагало бы уплату процентов.
Reuters напомнило, что большинство российских активов, замороженных в Европе, находятся на счетах бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear. С момента вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года почти все ценные бумаги достигли срока погашения и стали свободными средствами.
Как отмечает агентство, вариант с замороженными активами будет означать, что ЕС заменит российские средства на счетах Euroclear бескупонными облигациями AAA, выпущенными Еврокомиссией.
Деньги затем будут поступать в Киев, который будет возвращать кредит только при условии получения военных репараций от России. Это фактически делает заем грантом, а российские репарации - доступными до окончания войны.
Этот вариант называется «репарационным займом», поскольку он будет связан с уплатой репараций со стороны РФ.
Согласно этой договоренности, единственным финансовым вкладом со стороны правительств ЕС было бы гарантирование займов Еврокомиссией, выданных для Euroclear.