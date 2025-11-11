В Дели возле метро прогремел мощный взрыв 11.11.2025, 8:10

1,014

Фото: Reuters

Много жертв и пострадавших.

В индийской столице Дели вечером 10 ноября взорвался автомобиль возле популярного памятника Красный форт, рядом с метро. Погибли почти 10 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в густонаселенном старом квартале города, который охраняется особенно тщательно. Погибли по меньшей мере восемь человек, около 20 получили ранения в результате взрыва.

«Медленно двигавшийся автомобиль остановился на красный свет. В нем произошел взрыв, пострадали также соседние машины», - сообщил комиссар полиции Дели Сатиш Голча.

По его данным, взрыв случился незадолго до 19:00 по местному времени. Пострадали также не менее шести автомобилей и три авторикши (трехколесное транспортное средство - ред. Местность была оцеплена, на месте работали полицейские и эксперты-криминалисты.

Полиция задержала владельца авто

Представители полиции задержали предыдущего владельца автомобиля, известного только как Салман. Расследование инцидента ведется по всем направлениям, заявил министр внутренних дел Индии Амит Шах.

Премьер-министр Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Посольство США в Дели предупредило граждан о необходимости избегать скоплений людей возле Красного форта и в туристических местах.

Красный форт - памятник эпохи Великих Моголов XVII века, популярный среди туристов. Reuters напоминает, что в прошлом Дели уже становился объектом терактов: в 1980–1990-х годах и в 2011 году в индийской столице произошли взрывы, ответственность за которые возлагалась на исламистских боевиков и сепаратистов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com