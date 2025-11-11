закрыть
11 ноября 2025, вторник, 8:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бельгии создали партию TRUMP

  • 11.11.2025, 8:14
В Бельгии создали партию TRUMP
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Идеология основывается на взглядах американского лидера.

В Бельгии создали ультраправую франкоязычную партию TRUMP, названную в честь президента США Дональда Трампа. Идеология партии основывается на взглядах американского лидера.

Об этом сообщает BRUZZ.

Основателем партии стал экс-глава Бельгийского национального фронта (NF) Сальваторе Никотра. По его словам, название TRUMP - сокращение от Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes («Все объединенные за Союз популистских движений»). Политик прямо связывает бренд партии с образом Трампа.

«Дональд Трамп - это высший символ популизма. Он сразу воплощает то, за что мы выступаем», - заявил Никотра.

Партия позиционирует себя как правопопулистская с «социальным уклоном» и планирует участвовать в федеральных выборах, а также выборах в Европарламент в 2029 году. В отличие от крупнейшей ультраправой силы страны Vlaams Belang, TRUMP не выступает за раскол Бельгии.

Никотра, которая была муниципальным советником брюссельского района Сен-Жиль в 1994-2000 годах, не исключает также участия в выборах в столице или на местном уровне.

Среди соучредителей - несколько бывших членов NF, в том числе Эмануэле Ликари, которого ранее исключили из списков Vlaams Belang за прославление фашизма.

Официальная презентация партии запланирована на 30 ноября.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов