До какой температуры надо прогревать автомобиль? 11.11.2025

3,080

Эксперт назвал золотой стандарт.

С понижением температуры поездки на автомобиле зимой могут стать настоящим испытанием. Особенно это заметно, если машина стояла на улице несколько дней подряд и стекла покрываются морозом. По сравнению с теплым домом, начало поездки может показаться неприятным.

Какая идеальная температура в салоне автомобиля

Эксперт Грег Картер поделился с Daily Express.

Поддержать комфорт в салоне помогает подогрев сидений, который позволяет быстро согреться даже при холодной погоде. Результаты исследования 2024 года от Genesis Motors и AA среди 14 000 водителей показали, что температура 22°C считается оптимальной как для водителя, так и для пассажиров на задних сиденьях.

Почему не стоит прогревать двигатель слишком долго

Специалисты Consumer Reports советуют дать автомобилю поработать минуту перед поездкой, но самый быстрый способ прогреть двигатель - двигаться. Прогрев на холостом ходу 15 минут оказывается менее эффективным. При этом стоит избегать резкого набора оборотов в течение первых минут движения.

Как правильно использовать обогреватель и вентилятор

Компания Aceable онлайн-поставщик лицензий водителя рекомендует сначала выключить вентилятор, чтобы обогреватель не дул холодным воздухом на лицо. Лучше дать двигателю прогреться 1-2 минуты, а вентиляционные отверстия направлять на грудь, а не на лицо - это быстрее согреет тело.

Почему нельзя прогревать машину в закрытом гараже

Оставлять автомобиль работать в закрытом помещении, например, в гараже, чрезвычайно опасно. Это может привести к накоплению угарного газа, который может отравить или даже убить человека при вдыхании его в большом количестве.

