11 ноября 2025, вторник, 10:06
Пропагандист Соловьева «переобулся» и признал неудобную для Москвы правду

2
  • 11.11.2025, 9:01
  • 9,092
Армен Гаспарян

В телеэфире прозвучали обидные для Кремля тезисы.

Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на новый тезис российской пропаганды, согласно которому Россия якобы больше не заинтересована в Одессе. По словам пропагандистов, город «не нужен», ведь там «одни б…ровцы», а вместо него у России есть Ростов.

Такую позицию озвучил известный кремлевский спикер Армен Гаспарян в эфире шоу Владимира Соловьева, заявив: «Зачем нам Одесса? Наш Ростов лучше!».

По его словам, всем, кто ностальгирует по Одессе прошлого, стоит переосмыслить свои взгляды, ведь город сильно изменился и сегодня больше не тяготеет к России.

Эти слова вызвали ироничную реакцию Казанского, который подчеркнул, что это – тот редкий случай, когда он готов полностью согласиться с пропагандистами. Журналист саркастически отметил, что если Россия наконец перестанет рассматривать Одессу как объект своих имперских фантазий, это только на пользу не только Украине, но и самой РФ.

Казанский обращает внимание на бессмысленность всей политики путинской России по отношению к соседней стране.

Ведь во всех украинских городах, в том числе в Одессе и Херсоне, россиян не ждали и не ждут. А Донбасс, о «защите» которого годами составляла басни роспропаганда, оказался не нужен Москве – теперь регион буквально погибает.

