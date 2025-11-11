закрыть
11 ноября 2025, вторник, 10:06
Украинские медики начали фиксировать болезнь, которой раньше никогда не видели

  • 11.11.2025, 9:33
  • 4,052
Она считалась забытой и связанной с окопами Первой мировой войны.

Украинские врачи начали выявлять случаи газовой гангрены — заболевания, с которым раньше никогда не сталкивались. Оно считалось забытым и связывается с окопами Первой мировой войны.

Распространение забытой болезни из прошлого медики связывают с усиленными атаками российских беспилотников на фронте, что существенно усложнило возможности эвакуации раненых. Из-за этого инфекции распространяются «с тревожной скоростью», рассказывает издание The Telegraph.

«Мы наблюдаем осложнения травм, которых никто из живых людей никогда не видел в военное время. Таких задержек с эвакуацией не было за последние 50 лет — пожалуй, со времен Второй мировой войны, а может, и раньше. И мы наблюдаем патологии, которых раньше никогда не видели», — рассказал иностранный волонтер-медик, работающий в Запорожской области.

Газовая гангрена, случаи которой начали фиксировать медики, возникает после травматических повреждений, таких как глубокие огнестрельные или взрывные ранения. В ситуации в Украине такие ситуации случаются довольно часто: к медикам попадают люди, которые получили ранения за несколько недель до этого.

«Газовую гангрену изучают в школе... Однако в Украине ее можно увидеть, потому что люди сидят с такими ранами и не получают должного ухода — их просто нельзя быстро доставить обратно в больницу, чтобы должным образом вылечить», — отметил медик.

Чем опасна газовая гангрена

Как свидетельствуют данные с сайта ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), открытые раны могут вызвать серьезные бактериальные инфекции ран, включая газовую гангрену и столбняк. Те взамен могут привести к длительной инвалидности, хронической инфекции ран или костей и смерти. Однако особую угрозу заболевания представляют в случае, когда пострадавшие обращаются за помощью очень поздно.

Лечение такого заболевания довольно сложное и не может обеспечить гарантию на успех даже в лучших медицинских учреждениях, пишет The Telegraph.

Исторически газовая гангрена считается заболеванием Первой мировой войны из-за сложных условий на поле боя, тяжелых травм и ограниченных возможностей медицины. Современная медицина ушла далеко вперед, однако из-за ситуации в Украине санация ран и применение антибиотиков сразу почти невозможны в связи с ограниченным доступом к лабораториям. Вместо этого чаще всего пострадавшие получают помощь в подвалах заброшенных зданий или бункерах.

Такие помещения не обустроены должным образом и часто не являются стерильными, что усложняет состояние пострадавших.

