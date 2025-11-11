И это не шепот в кулуарах
- Александр Невзоров
- 11.11.2025, 9:40
Страх кремлевских гуинпленов вырвался наружу.
Кремль сам себе придумал пугалку в виде скорой и неизбежной Гражданской войны.
И это не шепот в кулуарах, не кабинетный шелест, а официальные опасения в самых солидных государственных СМИ.
У опуса есть автор, но скорее всего в панических текстах зафиксировался коллективный страх всех кремлевских гуинпленов.
Ощущения, конечно, у них правильные. За свои художества режим давно заслужил висение на фонаре с выпущенными кишками.
Кремлевцы поражаются тому, что все их преступления остаются безнаказанными.
Впрочем, свои мерзости они оправдывают необходимостью «сохранения суверенитета».
И тут возникает естественный вопрос: а для чего отсталой и агрессивной России суверенитет?
Зачем он ей?
Увы, ответ прост. Суверенитет необходим России только для того, чтобы безнаказанно мучать, грабить и унижать миллионы людей, чтобы делать несчастными поколения, чтобы бомбить театры с детьми, устаивать геноцид, а свой народец держать в грязи, нищете и гное.
Александр Невзоров, «Телеграм»