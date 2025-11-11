закрыть
И это не шепот в кулуарах

  • Александр Невзоров
  • 11.11.2025, 9:40
  • 2,218
И это не шепот в кулуарах
Александр Невзоров

Страх кремлевских гуинпленов вырвался наружу.

Кремль сам себе придумал пугалку в виде скорой и неизбежной Гражданской войны.

И это не шепот в кулуарах, не кабинетный шелест, а официальные опасения в самых солидных государственных СМИ.

У опуса есть автор, но скорее всего в панических текстах зафиксировался коллективный страх всех кремлевских гуинпленов.

Ощущения, конечно, у них правильные. За свои художества режим давно заслужил висение на фонаре с выпущенными кишками.

Кремлевцы поражаются тому, что все их преступления остаются безнаказанными.

Впрочем, свои мерзости они оправдывают необходимостью «сохранения суверенитета».

И тут возникает естественный вопрос: а для чего отсталой и агрессивной России суверенитет?

Зачем он ей?

Увы, ответ прост. Суверенитет необходим России только для того, чтобы безнаказанно мучать, грабить и унижать миллионы людей, чтобы делать несчастными поколения, чтобы бомбить театры с детьми, устаивать геноцид, а свой народец держать в грязи, нищете и гное.

Александр Невзоров, «Телеграм»

