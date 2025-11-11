НАТО усиливает охоту на подводные лодки РФ 1 11.11.2025, 10:13

Германия получила первый Poseidon.

НАТО усиливает свои возможности борьбы с подводными лодками. На прошлой неделе Германия получила свой первый морской патрульный самолет P-8A Poseidon - современную разработку Boeing, созданную для ВМС США. Это первый из восьми самолетов, заказанных Берлином, остальные должны прибыть до 2029 года, пишет Business Insider.

P-8A Poseidon - это высокотехнологичная машина, способная не только отслеживать, но и уничтожать подводные лодки. Она вооружена торпедами, глубинными бомбами, а в будущем - и противокорабельными ракетами.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал приобретение «серьезным обновлением для ВМС», подчеркнув, что самолет имеет усовершенствованные сенсоры, проще обслуживание (поскольку базируется на планере Boeing 737) и укрепит взаимодействие с партнерами НАТО.

«Они подходят для разведки в открытом море, но особенно для охоты на подводные лодки», - заявили в министерстве обороны.

С появлением P-8A Германия присоединилась к странам, которые уже эксплуатируют «Посейдоны»: США, Великобритании и Норвегии. Канада также приобрела эти самолеты. Немецкие экипажи смогут действовать с баз союзников, например из шотландского Лоссимута, участвуя в миссиях по сдерживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, Балтийском и Северном морях.

Адмирал Стюарт Манш, командующий ВМС США в Европе и Африке, подчеркнул, что появление «Посейдонов» является ключевым элементом стратегии НАТО.

«С приобретением новых кораблей, самолетов и оборудования технологии среди союзников все больше совершенствовались», - сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com