Как хобби помогло минчанке экономить.

«С такой фигурой нельзя так откровенно одеваться» — эти слова минчанка Катя постоянно видит в комментариях под своими постами в соцсетях. А ведь она просто хотела показать, что шьет яркие наряды и при этом экономит семейный бюджет. Хейтеры не устают «объяснять» девушке, как ей нужно выглядеть и во что одеваться. Но она спокойно воспринимает даже такую критику и с каждым новым образом доказывает: уверенность и стиль не зависят ни от чужих мнений, ни от уровня дохода. В статье показываем копии моделей от известных брендов, на которых Катя сэкономила почти 12 тыс. белорусских рублей, пишет Onliner.

«Жили только на зарплату мужа, но я хотела хорошо выглядеть»

Катя училась на строительном факультете в БНТУ и получила квалификацию инженера-специалиста по недвижимости. Однако, поработав в сфере пару лет, девушка поняла, что хотела бы более творческую профессию. Тогда она решила пройти обучение и стать визажистом. Этим ремеслом Екатерина зарабатывает на жизнь и самореализуется в нем.

— Но шить мне нравилось с детства. Начинала я вместе с подружками на даче: мы сидели в огороде и шили наряды нашим куклам. А со швейной машинкой я познакомилась, как и все, только в школе, на уроках труда. Мы шили передники. У меня получился кривой-косой, но при этом само занятие мне нравилось. Правда, дальше дело не пошло, я сдала передник и надолго забросила шитье, — рассказывает Катя.

Однажды она увидела необычную ткань и очень захотела что-то из нее сшить.

Уже позже девушка увидела, что у бренда Loewe бомбер из очень похожей ткани стоит $1980 (со скидкой). Катя же потратила всего 180 рублей. Образ она дополнила брюками из оливкового денима (140 рублей за счет необычной ткани) и розовым лонгсливом с драпировкой (50 рублей).

Вернуться к хобби Кате пришлось уже во время учебы в университете. Для одного из выступлений в студенческой самодеятельности девушке понадобился костюм для восточных танцев. Тратиться на покупку она была не готова, поэтому решила сделать все сама. Катя купила самую простую и недорогую швейную машинку, подготовила костюм и… снова на несколько лет забыла об увлечении.

Вспомнить заставила сама жизнь.

— Это был 2021 год, финансовая ситуация была непростая. Я занималась визажем, но денег это приносило немного. Жили мы на зарплату мужа, причем довольно скромно, никаких излишеств старались себе не позволять, — говорит Катя.

Несмотря на трудности с финансами, девушка все равно хотела хорошо выглядеть и стильно одеваться.

Понимая, что бюджета на модные покупки в семье просто нет, Катя решила достать из шкафа швейную машинку.

— Я подумала, что это действительно неплохой способ сэкономить. Можно найти недорогие материалы и самостоятельно сшить то, что хочется, еще и с учетом всех особенностей фигуры. Мне очень нравятся белорусские бренды, у них правда есть классные актуальные вещи. Но когда я смотрю на цены… Я просто не могу позволить себе такие покупки. Поэтому я вдохновляюсь их работой, а потом делаю все сама за приемлемый для себя бюджет, — объясняет Катя.

Эта ткань называется «желтая лама». Катя увидела ее и сразу влюбилась. До этого она даже не планировала шить себе шубу, но материал настолько захватил воображение, что пришлось. У брендов подобная шуба стоит порядка 850 рублей — Катя потратила 380.

А на пошив следующего комплекта нашу героиню вдохновил модный в уходящем сезоне цвет «сливочное масло». Подобный костюм из юбки и безрукавки с горлом у бренда стоит 335 белорусских рублей — Кате он обошелся в 380, но она дополнила его длинным кардиганом.

«Выкройки — это больше не журнал Burda из девяностых»

Чтобы шить вещи актуального фасона, Катя постоянно мониторит специализированные сайты с готовыми выкройками.

Топ-5 рекомендаций от Кати:

vikisews.com.

studio-yusupova.ru.

helpersew.com.

vselekala.com.

grasser.ru.

Сама она узнала об этих ресурсах от знакомых, которые работали в ателье по пошиву свадебных нарядов.

— Для понимания: выкройки на этих сайтах — это не журнал Burda из девяностых. Там выкладываются схемы, вдохновленные последними модными коллекциями, подборками с Pinterest. И все просто, с пояснениями, иногда даже с пошаговыми видеоинструкциями. Достаточно выбрать свой размер и рост — и вуаля, выкройка готова к скачиванию. Потом ее можно распечатать на самом обычном принтере на листах формата A4. Шить по этим выкройкам может любой, кто хоть немного справляется со швейной машинкой. Никакого особенного навыка для этого не нужно, — уверена Катя.

Девушка признается, что сама кроить не умеет, профильного образования в этой сфере у нее нет — только пара онлайн-курсов. Поэтому максимум, что она меняет в изделиях, — это детали: форму воротника или рукава, декор и так далее.

На сайтах с выкройками часто выкладывают также и видеоуроки по пошиву, которые Катя с удовольствием проходит. Также девушка участвует в различных марафонах и конкурсах, которые бывают на платформах. В одном из таких она даже заняла первое место и выиграла оверлок.

Оригинальное платье Max Mara стоит 3380 рублей — Катя потратила только $100 на ткань.

Материалы для своих вещей Катя ищет в специализированных магазинах, а также заказывает онлайн. Девушка рассказывает, что в Беларуси не так легко найти качественную и подходящую для разных задумок ткань.

— Кое-что я, конечно, нахожу в магазинах тканей или в секциях в универмагах. Еще недавно открыла для себя магазин «Элемы», где реализуют остатки тканей. Цены там разные: что-то из прошлых коллекций можно купить дешевле, что-то из актуальных стоит немало. Например, сейчас я шью пальто и зашла за шерстью — метр 80-процентной китайской шерсти здесь стоил 128 рублей. На пальто требуется 4 метра. В итоге я все подсчитала и заказала итальянскую шерсть по 77 рублей за метр — так дешево продавали последний отрез на российском сайте.

Но в целом у нас пару десятков таких магазинов на весь Минск. И очень чувствуется, что ассортимент небольшой. Поэтому приходится заказывать ткани онлайн — из России, Китая. Это немного рискованно, потому что материал «не пощупать». Но опыт у меня пока удачный.

Чтобы было проще подбирать подходящие сочетания материалов, Катя постоянно носит с собой небольшие фрагменты тканей. Их девушка может приложить прямо в магазине и представить, как будут «работать» вместе цвета и фактуры.

Некоторые ткани достаются Кате от близких и друзей. Те, кто знает о ее увлечении, с удовольствием отдают ей ткани, которые давно лежат в шкафах и ждут своего часа.

Жакет у бренда стоит 1000 белорусских рублей — Катя потратила всего 50 на нитки и подкладочную ткань. Основной материал ей подарила свекровь, а пуговицы прислали в блогерской рассылке.

«Да, я 52-го размера — и что теперь?»

Некоторые свои задумки Катя тщательно готовит, другие реализует буквально за пару часов. Для девушки вполне типична ситуация, когда днем она сшила лонгслив, а уже вечером пошла в нем с подругой в кафе.

— Прошлым летом я ездила на концерт Тейлор Свифт. У фанатов принято как-то наряжаться на такие события. Я заказала себе образ на маркетплейсе, но мне все не подошло. И тогда я просто за ночь перед выездом сама сшила себе костюм. Это, конечно, экстремальный случай, но можно и так, если очень хочется.

Во многом интерес Кати к пошиву одежды для себя подстегнул и ассортимент магазинов в Беларуси. Она признается, что ей бывало сложно найти одежду, подходящую по фигуре.

— Если размер не вписывается в диапазон 42—48, то шанс стильно одеваться в массмаркете почти нулевой. У белорусских брендов размерная сетка и вовсе чаще всего заканчивается 46-м размером.

Мне было сложно выбирать что-то для себя — пришлось шить.

Катя увидела в соцсетях фото платья и очень захотела похожее. Ткань подобрала из доступных в магазинах.

У бренда платье стоило около 680 рублей — Катя потратила 125. На пошив потребовалось 4 метра ткани и кружево для рюш.

Справедливости ради стоит отметить, что некоторые вещи Катя все-таки покупает. В основном это касается «базовых» предметов одежды: синие джинсы, светлый лонгслив и так далее. Такие позиции гораздо проще заказать на маркетплейсе — выйдет дешевле и проще. Иногда Катя обращается и в ателье, чтобы сделать отдельные операции, которые невозможны без специального оборудования, — например, вставить пуговицу в джинсы или пробить люверсы в корсете.

Девушка стремится к тому, чтобы ее гардероб был максимально функциональным. Поэтому у нее есть правило: вещи должны миксоваться между собой, гармонично сочетаться в разные образы. При этом девушка признается, что любит экспериментировать и даже рисковать.

— Я не терплю серость. Мне не интересно обычное и базовое. Мне нужно, чтобы было ярко, даже дерзко. Это часто вызывает вопросы у тех, кто находит мой профиль в соцсетях. Мне иногда пишут, что я одеваюсь слишком откровенно, что выбранные фасоны меня полнят, что при моем размере нужно носить балахон до пят.

Например, под фото в розовом платье с корсетом мне написали: «Нельзя с большой грудью носить такое декольте, это вульгарно». Под фото в шубе из желтой ламы скинули картинку с человеком в костюме цыпленка.

Почти всегда находится кто-то, кто пишет: «То, что вы шьете, вас полнит, вам нельзя носить такое короткое/облегающее/яркое».

Но эй, не все девушки в размерах 40—44! У меня, например, 52-й размер при росте 160 сантиметров — и что? Я хочу кайфовать от себя, от нарядов, которые мне нравятся. Поэтому на такие комментарии я не реагирую, просто наслаждаюсь тем, что могу позволить себе выглядеть так, как хочу.

Катю пригласили на свадьбу, нужен был «феерический наряд». В салонах подобные платья стоят около 450—600 рублей, а взять такое напрокат на вечер можно за 180. Но девушке не удалось найти подходящий размер.

В итоге Катя потратила тоже около 450 рублей.

Девушку часто спрашивают, почему она не зарабатывает пошивом вещей, ведь это могло бы приносить ей дополнительный доход. Но она уверена, что пока ее уровень позволяет шить только для себя.

— У меня есть синдром самозванца. Я чувствую, что мне недостает знаний и опыта, чтобы шить для кого-то еще. Понимаю особенности своей фигуры, но не факт, что смогу учесть нюансы другой. Да и если заложить в цену изделия мою работу, то выгода уже не будет такой ощутимой. Индивидуальный пошив не может быть дешевым. Все-таки при фабричном производстве себестоимость изделий сильно ниже за счет оптовых закупок материалов, разделения операций между сотрудниками, огромных партий.

Какая же получилась экономия? Посчитали

Катино внимание привлекла ткань в цвете фуксия. Тяга к ярким образам заставила ее сшить объемный пуховик.

В одном из белорусских магазинов похожий стоит более 1200 рублей — Катя потратила 160.

Единственный, кому девушка шьет вещи, помимо себя, — это ее муж. Для него она сделала брюки и несколько футболок.

— Но он все равно предпочитает покупать, — смеется Катя. — Ему так комфортнее и проще, я это понимаю.

Пока Катя меняла наряды, мы успели прикинуть общую сумму экономии только на тех изделиях, которые она захватила с собой на съемки. Получается, что на вещи, которые мы показали в этой статье, Катя потратила около 2025 белорусских рублей. Если бы девушка их покупала, то пришлось бы потратить около 13 815 рублей (суммы в долларах пересчитаны по курсу НБРБ, актуальному на дату публикации).

Выходит, что сэкономить только на этих обновках Кате удалось 11 789 рублей. А ведь это лишь небольшая часть ее гардероба.

Девушка признается, что в ближайшем будущем не планирует получать профильное образование швеи, но с интересом проходит различные курсы, доступные в интернете. Чтобы шить для себя, навыков Кате хватает.

— Пока у меня в планах есть мысль попробовать себя в пошиве нижнего белья. Для меня лично это травма: подобрать красивое и подходящее по параметрам белье очень сложно. Поэтому я хотела бы направить свой опыт на помощь другим девушкам.

Сейчас Катя активно ведет собственный блог, рассказывает о жизни, работе визажистом и своих успехах в пошиве стильной одежды. Некоторые ее видео «залетают» на сотни тысяч просмотров. Многие хвалят работы девушки, отмечают ее чувство стиля и яркие образы, другие воспринимают такой подход с меньшим восторгом и критикуют. Но сама Катя уверена: если одежда вызывает эмоции, она уже классная.

