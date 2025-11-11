В Беларуси запретили популярные приправы из Лиды 11.11.2025, 10:45

2,374

Там нашли плесень и кишечную палочку.

С 12 ноября Госстандарт Беларуси ввёл запрет на продажу двух видов специй – молотого красного перца и молотого кориандра, произведённых ОАО «Лидские пищевые концентраты». Причина – серьёзные нарушения по показателям микробиологической безопасности.

Главная государственная инспекция по надзору за соблюдением технических регламентов выдала предписание, на основании которого с завтрашнего дня вступает в силу запрет на обращение двух партий продукции. Речь идёт о:

- молотом красном перце (регистрационный номер ОП-25-1148);

- молотом кориандре (регистрационный номер ОП-25-1149).

Какие нарушения выявили?

Обе специи не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В их образцах специалисты выявили грубые отклонения по микробиологическим показателям, а именно:

- молотый перец:

- общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) превышает норму в 48 раз: 2,4×10⁷ КОЕ/г при допустимых 5×10⁵ КОЕ/г;

- обнаружены колиформы – бактерии группы кишечной палочки – в 0,01 г продукта, что полностью запрещено.

молотый кориандр:

- количество плесени превысило допустимый уровень в 25 раз: 2,5×10⁴ КОЕ/г при норме 1×10³ КОЕ/г;

- также зафиксировано наличие бактерий группы кишечной палочки.

Кишечная палочка (Escherichia coli) – это группа бактерий, большинство из которых безопасны, но некоторые штаммы (например, E. coli O157:H7) могут быть крайне опасными. Патогенные формы попадают в организм через загрязнённую воду, плохо прожаренное мясо или немытые овощи. Они способны вызывать острую диарею, боли в животе, рвоту, а в тяжёлых случаях – гемолитико-уремический синдром, который может привести к почечной недостаточности и летальному исходу.

Минздрав запретил российские сладости

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило 10 ноября, что установило временный запрет на ввоз, реализацию, хранения продукции крупнейшего российского производителя маршмеллоу. Дело в том, что в сладостях этой фабрики обнаружили краситель, о котором не рассказали на упаковке.

Речь идет об ООО «Конфектум». В его маршмеллоу с ароматом клубники для питания детей школьного возраста от 6 лет и старше специалисты санитарно-эпидемиологической службы нашли незаявленный краситель азорубин (Е122).

При попадании в организм красители могут привести к аллергическим реакциям, астме, проблемам с желудочно-кишечным трактом, заболеваниям кожи, особенно у детей. Поэтому о таких веществах важно сообщать на упаковке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com