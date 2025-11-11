Еврокомиссия создает новый разведывательный орган 11.11.2025, 11:03

Урсула фон дер Ляйен

Его возглавит Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия создает разведывательный орган для повышения эффективности обмена данными между национальными спецслужбами ЕС.

Об этом пишет Financial Times.

Вновь созданное подразделение под руководством Урсулы фон дер Ляйен будет пытаться улучшить использование информации, собранной национальными шпионскими агентствами. Оно будет сформировано в рамках генерального секретариата Комиссии.

Планируется нанимать сотрудников со всего разведывательного сообщества ЕС и собирать разведывательную информацию для общих целей, рассказали четыре человека, осведомленные о планах.

Полномасштабное вторжение России в Украину и предупреждение Дональда Трампа о возможном сокращении американской поддержки заставили ЕС переосмыслить собственные возможности в сфере безопасности и начать крупнейшее перевооружение со времен холодной войны.

«Разведывательные службы стран-членов ЕС знают многое. Комиссия знает многое. Нам нужен лучший способ объединить все это вместе, чтобы быть эффективными и полезными для партнеров. В разведке нужно что-то давать, чтобы что-то получить», - отметил изданию один из собеседников.

Против идеи выступают дипломатические службы ЕС, которые опасаются дублирования полномочий Intcen и потери контроля над чувствительной информацией. Крупные государства, такие как Франция, и пророссийские правительства, например Венгрия, могут сопротивляться инициативе.

План создания нового разведывательного органа в ЕС не был официально доведен до сведения всех 27 стран-членов, однако цель — привлечь офицеров из национальных разведывательных служб для работы в новом подразделении.

Представитель Еврокомиссии сообщил Financial Times, что организация «изучает, как усилить свои возможности в сфере безопасности и разведки».

Возможно создание специального подразделения в рамках генерального секретариата. Концепция разрабатывается, конкретные сроки не установлены, подразделение будет опираться на опыт Комиссии и тесно сотрудничать с Европейской службой внешних действий.

Сложности обмена разведданными

Обмен секретной информацией между странами-членами ЕС остается деликатной темой. Крупные государства, такие как Франция, осторожно относятся к передаче чувствительной информации, а пророссийские правительства, например в Венгрии, еще больше затрудняют сотрудничество. Столицы ЕС могут сопротивляться созданию новых разведывательных полномочий для Брюсселя.

Существуют опасения относительно эффективности Intcen, особенно на фоне гибридной войны России. Комиссия подчеркивает, что не планирует отправлять агентов на места. Идея подразделения появилась после решения фон дер Ляйен создать «колледж безопасности» для уполномоченных Комиссии, чтобы они получали информацию по вопросам безопасности и разведки.

Первые попытки объединения разведывательной информации в ЕС начались после терактов 11 сентября 2001 года, когда Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Швеция и Великобритания начали согласовывать засекреченные оценки состояния безопасности. Процесс впоследствии стал более институционализированным, охватил все страны ЕС и в 2011 году был передан под контроль дипломатической службы ЕС.

