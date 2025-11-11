«Путин боится, в Кремле идет борьба» 11.11.2025, 11:18

1,866

Украина в силах поставить на колени российскую нефтянку.

На сайте «Главред».

— Чего, по-вашему, боится Путин больше всего? И в силах ли Украина сделать этот кошмар реальностью?

— Путин боится своего окружения. Уже 20 лет он не меняет его. Вокруг него нет людей моложе 65 лет. Путин понимает, что, если сейчас он заменит, например, Герасимова на 50-летнего генерала, нет никаких гарантий, что этот молодой и амбициозный генерал через полгода не пожелает занять место Путина, убрав его. Поэтому он держит вокруг себя всех старых, проверенных, понятных, которые его не предадут. Но, в любом случае, он боится.

Обратите внимание, когда Путин проводил коллегии ФСБ и МВД в прошлом году, то первые два ряда в зале всегда были пустыми. На первых рядах обычно сидят самые проверенные генералы, но сейчас там пусто. У Путина есть страх, что кто-то из этих генералов может подорваться и выстрелить в него или бросить гранату. И охрана Путина стоит везде, на каждом шагу.

— В силах ли Украина похоронить российскую нефтепереработку и экспорт российских энергоресурсов?

— Да, Украина может это сделать. Вопрос в количестве дронов и ракет, которые будут у нас на вооружении.

Нефтеперерабатывающие заводы – это огромные сооружения. Когда говорят, что Украина поразила, например, Афипский НПЗ, это не означает, что он больше не работает. Это означает, что какая-то его часть на время выведена из строя и пока что прекратила работу, но через три недели все вновь заработает. Но если удары Украины станут более ритмичными, и каждый день будет прилетать по одному и тому же НПЗ, и установки одна за другой будут уничтожаться, это другое дело.

Украинские удары действительно могут если не похоронить российскую нефтянку, то поставить ее на колени или в позицию буквы «z», которую в России очень любят, тем самым лишив РФ большого количества доходов.

Почему я говорю только о способности поставить на колени? Потому что за Уралом расположено огромное количество нефтеперерабатывающих заводов, которые тоже могут производить топливо. Однако НПЗ, расположенные на европейской части России, обеспечивают львиную доли российского населения топливом.

Так что Украине нужно работать в этом направлении, тут важна системность. Мы бьем по таким объектам на территории РФ уже год с лишним, но особенно активным эти удары стали только в последние четыре месяца. Да, может быть, пока что больших результатов нет, но нужно продолжать, и рано или поздно точка невозврата (или точка перелома) наступит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com