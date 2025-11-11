В Беларуси проверили частные медцентры 1 11.11.2025, 11:14

1,000

Нашли 15 миллионов рублей скрытой выручки.

Налоговые органы провели серию проверок в коммерческих медицинских центрах Минска и регионов и обнаружили массу случаев сокрытия выручки от налогообложения. Общий ущерб, которые насчитали проверяющие, превысил 700 тыс. рублей, сообщили в МНС.

Как правило, основным признаком подобных нарушений является крайне незначительная наличная выручка при большом потоке пациентов, говорят в МНС. Это обычно проверяется путем мониторинга, после начала которого доля «налички» в выручке значительно увеличивается.

- Администраторы в медицинских центрах предлагали пациентам рассчитаться именно наличкой, а прием наличных денежных средств осуществляли без использования кассового оборудования», — констатировали в налоговом ведомстве.

По итогам проверок за девять месяцев коммерческим медицинским центрам насчитали 15 млн рублей сокрытой выручки. Как оказалось, руководители и некоторые сотрудники медцентров также получали часть заработной платы «в конвертах».

Один из стоматологических центров в Минском регионе принимал оплату «мимо кассы» на протяжении более четырех лет. Сумма сокрытой выручки составила 3,3 млн рублей», — говорится в сообщении МНС.

В результате проверок к ответственности привлекли в общей сложности более 80 человек, а сумма штрафов составила 200 тыс. рублей.

Ранее налоговая сообщила о результатах массовых проверок в ночных заведениях Минска. Нарушения нашли в каждом из них.

