Как заставить Лукашенко уйти?

Советы от одного из лидеров движения, свергнувшего Милошевича.

Срджа Попович — один из лидеров сербского движения «Отпор!», которое добилось отставки диктатора Слободана Милошевича в 2000 году. Сегодня он руководит Центром прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), который помогает движениям сопротивления диктатурам по всему миру.

Сайт Charter97.org спросил Срджу Поповича, какие возможности для смены режима в Беларуси он видит:

— Тот факт, что режиму нужно использовать этот уровень репрессий, и тот факт, что им нужно поддерживать мир, поддавшись иностранному мастеру-кукловоду, беспрецедентному присутствию российских войск в Беларуси, — это говорит вам об одном: Лукашенко слаб. Он знает, что он нелегитимный. Его окружение знает о том, что он нелегитимный.

Речь идет о поиске стратегии. Исторически один из возможных способов — использовать цифры, как в Южной Африке, где было правительство апартеида. Это правительство было вынуждено пойти на выборы через широкое сочетание внутреннего бойкота всего, что производится компаниями, которые платили в бюджет, и крупных международных изоляционных санкций, в первую очередь, выхода из Южной Африки крупного британского банка Barclays.

Протестов не было, так как они встречались насилием со стороны правительства апартеида. Тысячи людей были убиты. Затем движение приняло отчаянное решение создать так называемое «Копье нации», небольшую партизанскую группу, которая начала взрывать мосты и тому подобное. Именно поэтому Нельсона Манделу приговорили к пожизненному заключению, поскольку он был соучредителем этой группы.

Но сработала комбинация внутренней тактики отказа от сотрудничества: найти каждый доллар, который правительство может вытянуть из народа, решить не покупать эту вещь, какой бы она ни была. Если это означает одежду, мы будем шить себе одежду, если это означает сигареты, мы не будем курить. А затем использовать это давление на международном уровне до такой степени, что правительство не сможет финансировать собственный репрессивный аппарат. Это то, что произошло в Южной Африке. Это и послужило толчком к выборам. Нельсон Мандела стал президентом.

Беларусь может стать демократией в долгосрочной перспективе только в том случае, если она изберет свое правительство демократическим путем. И я твердо убежден, что если бы в Беларуси были свободные и честные выборы, у Лукашенко не было бы шансов. Спорный вопрос, стал ли бы он участвовать вообще, или выставил бы какого-нибудь человека вместо себя.

В отличие от падения режима, выборы гораздо легче коммуницировать и создать международную коалицию. Вам понадобится какая-то международная коалиция, которой он сможет сдаться.

Милошевич формально сдался российскому министру иностранных дел. Он отступил перед тем фактом, что проиграл выборы, в стране была всеобщая забастовка и собственная военная полиция не слушала его приказов, но формально он сдался министру иностранных дел России. Он сказал, что сделал это в интересах страны — диктаторам нужен такой золотой парашют.

Смотрите на долгосрочную перспективу, отталкивайтесь от успехов тех стран, которые были в похожем положении, не отчаивайтесь перед лицом угнетения и помните, что угнетение и много иностранных войск, на самом деле, являются признаками слабости, а не силы.

