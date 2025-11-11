«Оккупанты сбежали из Херсона благодаря силе украинцев» 11.11.2025, 11:40

Зеленский — о третьей годовщине освобождения города.

Три года назад, 11 ноября 2022-го, Силы обороны Украины вернули контроль над городом Херсон, изгнав российскую армию из населенного пункта и окрестностей. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил об этом подвиге украинских защитников и поблагодарил воинов.

На своем Telegram-канале глава Украины обратился к украинцам. Он отметил, что три года назад сине-желтые флаги, которые херсонцы месяцами прятали, снова развевались на улицах.

«Помним эту радость, слезы, объятия. Благодарность, когда видишь, как свои возвращаются. Оккупанты сбежали из Херсона благодаря силе наших людей», – написал президент.

Сегодня – так же благодаря силе наших людей – Украина продолжает защищать жизнь и восстанавливаться после российских ударов. Агрессор, к сожалению, продолжает террор Херсона практически ежедневно.

«И именно поэтому России здесь не место. Херсон – это Украина. Это люди, которые ценят жизнь и по-настоящему радуются, когда защитники жизни достигают результатов», – заявил Зеленский.

Он поблагодарил военнослужащих, которые защищали и освобождали город, и почтил память всех, кто отдал жизнь за свободу. «Так же, как мы не забыли о Херсоне, мы помним обо всех наших городах и селах, занятых врагом. Сделаем все, чтобы вернуть их домой. Слава нашим защитникам! Слава Украине!» – написал президент.

Херсон – первый облцентр, освобожденный от российской оккупации

29 августа 2022-го украинские бойцы начали операцию, которая прошла в три этапа. Они усиливали давление на врага, одновременно разрушая логистическое обеспечение захватчиков на правом берегу Днепра. К середине сентября ряд населенных пунктов, включая Высокополье и Белогорку, был освобожден.

К концу сентября Силы обороны продвинулась на 15 км, создав прочный плацдарм, впоследствии продвижение ускорилось – в ноябре воины продвинулись на расстояние до 40 км, освободив уже 169 населенных пунктов и более 3500 км² территории.

Херсон был деоккупирован 11 ноября 2022 года. На следующий день херсонцы массово вышли на улицы, чтобы отпраздновать освобождение от захватчиков ВС РФ.

