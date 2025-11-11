закрыть
11 ноября 2025, вторник, 12:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван простой способ улучшить настроение для женщин

2
  • 11.11.2025, 11:45
  • 1,104
Назван простой способ улучшить настроение для женщин

Мужчинам он не поможет.

Японские ученые выяснили, что во время пробежки музыка с ярко выраженным ритмом повышает скорость и улучшает настроение у женщин. Работа опубликована в журнале Frontiers in Sports and Active Living (FSAL).

В эксперименте приняли участие 38 студентов факультета здоровья и спортивных наук Университета Рюцу Кэйдзай. Участники в возрасте от 18 до 21 года выполняли две десятиминутные пробежки на беговой дорожке: одну — под музыку с высоким уровнем грува, другую — под музыку с низким.

Понятие «грув» в музыке описывает особое чувство ритмического потока, которое вызывает желание двигаться, притопывать или танцевать. Его создают ударные и бас, когда между ними возникает идеальный баланс предсказуемости и неожиданности.

После каждой пробежки участники оценивали настроение и субъективное восприятие музыки. Оказалось, что женщины под влиянием музыки с грувом бежали немного быстрее и сообщали о повышении бодрости и жизненного тонуса. Мужчины таких изменений не демонстрировали.

По мнению авторов, эффект связан с тем, что женщины в среднем чувствительнее к музыкальным стимулам. Исследователи отмечают, что энергичная музыка может быть полезным инструментом для тренеров и фитнес-инструкторов: она повышает мотивацию, улучшает самочувствие и способствует формированию привычки к регулярной физической активности.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко