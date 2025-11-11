Польша скупает американские ракеты и оружие на миллиарды долларов 11.11.2025, 11:48

Аналитики считают новые закупки заранее продуманным шагом.

Польша усиливает оборону на фоне растущего давления со стороны России. Вашингтон одобрил значительное расширение ранее согласованной поставки ракет AIM-9X Block II. Дополнительные 120 ракет увеличивают общую стоимость пакета до 319,2 млн долларов. Это ускоряет модернизацию польских вооруженных сил и укрепляет возможности НАТО на восточном фланге, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Параллельно Польша получила американские антидроновые системы Merops. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что новые комплексы уже развернуты и усиливают защиту от беспилотников. Представители НАТО отмечают, что Merops позволяет точно обнаруживать и сбивать цели, что особенно важно после недавних нарушений воздушного пространства Польши российскими дронами.

США также согласовали потенциальную сделку по обслуживанию польских F-35 на сумму до 1,85 млрд долларов. Производство и испытания новых самолетов для Польши продолжаются. Семь машин уже вышли с конвейера, а польские летчики проходят обучение на базах в Аризоне и Арканзасе. В итоге страна должна получить 32 истребителя F-35A, которые сформируют эскадрилью Husarz на базе в Ласке.

Аналитики считают покупки заранее продуманным шагом. Польша вкладывается в модернизацию авиации и усиливает возможности перехвата на фоне регулярных разведывательных полетов российских машин возле границ Альянса. Новые ракеты AIM-9X и системы Merops повышают готовность страны и создают плотный защитный контур в регионе.

