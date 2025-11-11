В Беларуси вводят шокирующие изменения по кредитам 11.11.2025, 11:50

Ставки переходят психологическую отметку.

Банки вводят новшества, которые касаются кредитов. К примеру, у «Белгазпромбанка» ставки по потребительскому займу превысили отметку в 20%, сообщает «Зеркало».

«Приорбанк» 3 декабря приостановит возможность совершать платежи по реквизитам и перевод денег с кредитной карточки на другой «пластик» — как свой, так и других людей. «Плата за снятие наличных с кредитных карточек в банкоматах и кассах «Приорбанка» составит 3% (минимум — 5 рублей)», — сообщает финучреждение.

У «Белгазпромбанка» ставка по потребительскому кредиту «Энергичный» выросла на 3,8 процентного пункта — до 22,9% годовых, пишет Myfin.by. До этого ставки выше 20% по таким займам подняли «Статусбанк», «МТБанк», «Паритетбанк», «Банк Решение».

У «Банк РРБ» максимальный срок выдачи потребительского кредита «Родныя рэчы» для покупки товаров отечественного производства сократился с четырех до трех лет.

