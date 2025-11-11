«Мамой клянусь: лично застрелю каждого»1
- 11.11.2025, 11:55
- 1,302
Видео с угрозами командира раскрыло, почему в армии РФ много «пропавших без вести».
Российский захватчик, командир одного из подразделений 218-го танкового полка (в/ч 82588) сухопутных войск ВС РФ угрожал своим подчиненным «обнулением». Он клялся, что лично застрелит тех, кто откажется участвовать в штурмах в войне против Украины.
Такое эмоциональное «предупреждение» один из россиян снял на камеру. Фрагментом видео поделился Telegram-канал проекта «Хочу найти».
После честного признания российского военнослужащего понятно, почему у врага так много без вести пропавших солдат.
«Слушайте команды. Будете отказываться от задач своих – я вам мамой своей клянусь, детьми своими клянусь: я лично застрелю тебя! Каждого подам как без вести (пропавшего. – Ред.) и застрелю. У меня добро есть (от командования), и мне – пох», – почти что криком обращался командир к оккупантам. Подчиненных он называл «тварями еб****и».
В проекте «Хочу найти» отметили: россияне из этого подразделения, как и многие другие, прекрасно понимают, что их отправляют в так называемые мясные штурмы, откуда почти никто не возвращается живым. Эти атаки проводятся без подготовки и разведки, без поддержки артиллерии и техники. В случае ранений эвакуации не будет.
Естественно, многие отказываются идти на верную гибель, тем более когда командир, посылающий их вперед, сам находится в сухом и безопасном блиндаже далеко от переднего края.
Нередко в таких случаях «мотивация» солдат ВС РФ достигается другими методами: пытками, «ямами» и даже «обнулением». Тела казненных оккупантов часто закапывают или взрывают и оформляют официальные документы о «пропаже» убитого.
Командиры прекрасно понимают, что российские правоохранительные органы не станут никого искать и ограничатся формальными отписками.
«Обнуление» непокорных становится бескомпромиссной причиной для других российских солдат исполнять бессмысленные приказы.