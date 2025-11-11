Что не так в заявлении Лукашенко о коррупции 11.11.2025, 12:04

Диктатор критикуют систему, которую сам и построил.

При открытии после реконструкции автомобильного моста через Припять в Мозыре Лукашенко демонстративно обратился к группе своих чиновников, среди которых был и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, и обвинил их в коррупции, пишет «Флагшток».

Диктатор прилюдно, в своем стиле, «разнес» чиновников, в основном, тех, кто отвечает за строительство дорог:

— Воруют. Эти тоже воруют. Вот мы сейчас обнаружили — Комитет госконтроля сейчас работает. Что делают? У нас есть частные предприятия, у которых есть техника. Асфальтоукладчики, катки, погрузчики, экскаваторы. Ваши начальники арендуют эту технику. А зачем? В три-пять раз дороже. Сразу настораживает (…)

Ты чего эту технику арендуешь, в пять раз дороже платишь? Да ты, построив этот мост, мог бы заработать деньги и купить асфальтоукладчик или каток, экскаватор или погрузчик. Ты не сделал. Почему? Готовьтесь.

Источник, близкий к сфере дорожного строительства, рассказал Флагштоку о сути проблем — чем недоволен Лукашенко.

По словам собеседника, техника государственных дорожностроительных предприятий зачастую находится в «добитом» состоянии, кроме того, ощущается дефицит кадров: не хватает водителей и других специалистов:

— Поэтому удобнее брать в аренду у частника технику с экипажем. Но это не влияет на итоговую сумму — смета остается той же. То есть, для госбюджета нет разницы: или государственное ДРСУ своим катком асфальт закатало, или у частника его взяло — по смете все равно одинаковую цену заплатят».

Кроме того, госпредприятия испытают серьезную проблему со свободной рабочей техникой — ее не хватает, поэтому не остается выбора, кроме как брать технику в аренду у частных компаний.

Особенно это касается случаев, когда нужно «героически» ввести объект к назначенной дате, и тогда одномоментно на этом объекте должно работать большое количество техники. А столько у предприятия нет, часть техники занята на другом объекте, поэтому приходится арендовать дополнительную.

— Ущерба государству никакого — предприятие может привлечь стороннюю технику себе в убыток, но не госбюджету, — подчеркивает собеседник.

Таким образом, выходит, что критика Лукашенко направлена в целом на выстроенную им же систему управления, а показные обвинения в коррупции являются лишь популистским шагом.

