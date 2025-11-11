В Луганске женщина ликвидировала российского оккупанта

В Луганске женщина ликвидировала российского оккупанта7
Врачи долго и тщетно пытались спасти россиянина.
Во временно оккупированном Луганске произошло смертельное ДТП, в результате которого был ликвидирован один оккупант.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 64-летняя местная жительница сбила оккупанта, когда тот переходил дорогу. Инцидент произошел еще 31 октября. Врачи долго и тщетно пытались спасти 21-летнего россиянина.
«Есть и хорошие новости. В Луганске 64-летняя женщина задавила насмерть российского оккупанта. ДТП произошло еще 31 октября, врачи долго боролись за его жизнь, но все закончилось хорошо – 21-летний Родион больше не будет убивать украинцев», – говорится в комментарии к видео.