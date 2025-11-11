В Луганске женщина ликвидировала российского оккупанта 7 11.11.2025, 12:06

6,586

иллюстративное фото

Врачи долго и тщетно пытались спасти россиянина.

Во временно оккупированном Луганске произошло смертельное ДТП, в результате которого был ликвидирован один оккупант.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 64-летняя местная жительница сбила оккупанта, когда тот переходил дорогу. Инцидент произошел еще 31 октября. Врачи долго и тщетно пытались спасти 21-летнего россиянина.

«Есть и хорошие новости. В Луганске 64-летняя женщина задавила насмерть российского оккупанта. ДТП произошло еще 31 октября, врачи долго боролись за его жизнь, но все закончилось хорошо – 21-летний Родион больше не будет убивать украинцев», – говорится в комментарии к видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com