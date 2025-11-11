ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтяной терминал в Феодосии и объекты россиян в Донецкой области

ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтяной терминал в Феодосии и объекты россиян в Донецкой области1
- 11.11.2025, 12:15
Украинский Генштаб раскрыл подробности.
Силы обороны Украины поразили Саратовский НПЗ, нефтяной терминал в Феодосии и ряд россиян на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В Генштабе отметили, что Саратовский НПЗ в РФ выпускает более 20 видов нефтепродуктов — бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и тому подобное. Предприятие вовлечено в обеспечение потребностей российской оккупационной армии.
В районе НПЗ наблюдался масштабный пожар после серии взрывов. Результаты попаданий уточняются.
Украинские военные также поразили АО Морской нефтяной терминал в Феодосии. Генштаб уточнил, что этот нефтяной терминал является ключевым узлом поставки ГСМ морским путем в Крым и на ВОТ юга Украины.
Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Кроме того, ВСУ нанесли поражение по складу материально-технических российских оккупантов в ВОТ Донецке и сосредоточению живой силы в районе Очеретино.
В Генштабе отметили, что ударные БпЛА достигли районов целей, результаты уточняются.