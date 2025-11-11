закрыть
ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтяной терминал в Феодосии и объекты россиян в Донецкой области

1
  • 11.11.2025, 12:15
  • 1,268
ВСУ поразили Саратовский НПЗ, нефтяной терминал в Феодосии и объекты россиян в Донецкой области

Украинский Генштаб раскрыл подробности.

Силы обороны Украины поразили Саратовский НПЗ, нефтяной терминал в Феодосии и ряд россиян на временно оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что Саратовский НПЗ в РФ выпускает более 20 видов нефтепродуктов — бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, серу техническую и тому подобное. Предприятие вовлечено в обеспечение потребностей российской оккупационной армии.

В районе НПЗ наблюдался масштабный пожар после серии взрывов. Результаты попаданий уточняются.

Украинские военные также поразили АО Морской нефтяной терминал в Феодосии. Генштаб уточнил, что этот нефтяной терминал является ключевым узлом поставки ГСМ морским путем в Крым и на ВОТ юга Украины.

Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, ВСУ нанесли поражение по складу материально-технических российских оккупантов в ВОТ Донецке и сосредоточению живой силы в районе Очеретино.

В Генштабе отметили, что ударные БпЛА достигли районов целей, результаты уточняются.

