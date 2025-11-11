«Человек, спустись с небес» 2 11.11.2025, 12:45

2,216

У белорусов возникли вопросы к фермеру, который прорекламировал свой товар.

Белорусский фермер Саша Антоненко периодически шокирует «космическими» ценами пользователей TikTok, где рекламирует свою продукцию. На этот раз он показал грудинку по 70 рублей за килограмм — не все поняли, откуда такая стоимость.

Фермер рассказал, что приготовил сырокопченую вырезку, грудинку и полендвицу из свинины — все «только-только с коптильни». В частности, кило грудинки обойдется в 70 рублей.

— М-м, запах обалденный, — похвалил автор видео собственную продукцию.

По его словам, готовится мясо неделю: «Пока засолка, пока копчение, пока отлежится».

— Натуральный продукт. Без всяких «ешек», «жешек», — уверяет мужчина.

В комментариях многие назвали цену завышенной — кое-кто считает, что продавец «сдурел». Есть вопросы и к качеству грудинки. Однако некоторые фермера защищают:

«Человек, спустись с небес. Твои цены — просто космос, за такой ценник на грудинку вы ее сами есть будете».

«Пока находятся люди, которые покупают за такие цены, она будет только расти, к Новому году будет 100».

«Ей цена — 30 рублей максимум».

«Красиво, но дорого, и середина сырая».

«У нас в принципе принято обесценивать чужой труд. Не нравится цена — не бери. Силой же не заставляют. Сделай сам и продавай по цене, в которую оцениваешь свой труд, никто не против. Когда странный «Черный квадрат» за миллионы продают, считая это искусством, все в восторге, и дискуссии по цене не к месту. А простого фермера можно и зачмырить. Ему же все просто так прилетело. Еще раз повторюсь: не нравится цена, сделай сам или иди в магазин, там вареная с сосисками есть».

«Да за такие деньги можно дня три полноценно питаться и колбасу есть неплохую».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com