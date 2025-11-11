«Белорусы изобретали себя заново» 11.11.2025, 12:50

Опыт белорусских протестов изучают активисты со всего мира.

Об этом сайту Charter97.org рассказал сооснователь легендарного «Отпора!», руководитель Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) Срджа Попович:

— Несколько вещей сработали довольно хорошо: движение и непредсказуемость, переход от уличных шествий, которые встречались силой, к более мелким «наездам», как мы их называем или флешмобам. Также распространение протестов на жилые кварталы, а затем флаг.

Флаг был ключевой тактикой. Очень часто нужен такой тип символов. Использование флага было не только способом обозначить себя. Это также был способ создать новую идентичность. И я думаю, если есть одна большая победа, которую невозможно отменить, несмотря на то, что Лукашенко, вероятно, еще некоторое время будет цепляться за власть, так это то, что белорусы заново открыли себя. Они заново открыли себе самих себя как гордую нацию, стремящуюся к демократии, а не пребывающую в постсоветской неопределенности.

Люди выбирают разные пути. Вы можете взглянуть на такие страны, как Польша, Чехия, Словакия, Словения. Они встали на путь вступления в Европейский союз и перестроили свою экономику. Тогда была масса стран, которые пропустили конец холодной войны.

Милошевич был самым радикальным примером таких балканских лидеров. Когда они увидели окончание холодной войны, вместо того, чтобы сказать: «Нам нужно идти в мировую экономику. Мы страна с населением 23 миллиона человек. Посмотрим, сможем ли мы быть интересным рынком». Вместо этого они сказали: «Мы хотим быть Тито. Но поскольку мы не можем сохранить эту большую многонациональную страну, мы создадим три-четыре маленьких Тито, а каждый будет править своей маленькой диктатурой».

Итак, лидеры решили, что им лучше жить в маленьких дерьмовых этнических диктатурах. И, конечно же, единственным способом сохранить свою власть было начать этнические войны с другими, потому что это цементирует вас во власти. Когда идет война, никто не говорит об экономике или демократии. Результат: четыре гражданские войны, тысячи погибших, 700 000 беженцев и одна большая многообещающая страна, распавшаяся на шесть образований. Таково историческое последствие этого глупого решения не смотреть, куда движется история, а переосмыслить историю.

Лукашенко был другим человеком: он думал, что сможет заморозить Беларусь в этом подвешенном состоянии и сохранить некоторые элементы коммунизма. Он как бы сказал: «Этот общественный договор между правительством и народом работает неплохо». А также в силу особенностей белорусской экономики, ее относительной независимости от общих рынков, это было еще и экономически целесообразно. И из-за его популярности это было политически возможно на протяжении какого-то количества лет. Но историю не остановишь: вам нужно выбрать направление: либо демократизация, либо путинизация. И настал такой момент, когда это систему, стало невозможно поддерживать, что совпало с неспособностью правительства отреагировать на пандемию.

Очень часто триггером являются стихийные бедствия, потому что когда у вас есть правительство, которое каждый день говорит вам: «Это самое сильное правительство в мире», а потом наступает момент, когда это проверяется, то люди видят, что, на самом деле, это не правительство, а «потемкинская деревня».

Но возвращаясь к бело-красно-белому флагу, дело не только в тактике — дело в том, что он символизирует: он символизирует вновь обретенную белорусскую идентичность. Он уничтожает государственный нарратив о том, что если ты против Лукашенко, то ты не патриот. Нет! Ты патриот!

Он не более, чем марионетка своего кремлевского хозяина. У них были эпизоды «жесткой любви», но теперь, он приветствует российские войска: «Вторгнемся в Украину вместе!» Что это говорит народу Беларуси? Что они живут в колонии! Мобилизация людей против колониализма является очень мощным триггером. Так что дело не только в демократии, дело не только в угнетении, дело не только в таких неуловимых вещах, как свобода и свободные и честные выборы. Это о том, являемся ли мы колонией.

Крупнейшие колониальные державы, такие как Великобритания, были совершенно не в состоянии справиться с этим. Причина: колониализм не является естественным. Людям не нравится быть колониальными рабами. Флаг олицетворяет это — здесь появляется новая идентичность.

Затем, различные тактики рассредоточения, маркировки зданий, «протесты снеговиков». То, как милиция была вынуждена снимать красно-белые украшения с рождественских елок в жилых кварталах — это вызвало у меня слезы на глазах и улыбку на моем лице. То, как люди использовали песни, как во время Поющей революции в Эстонии, — но дело не в тактике, а в том, что белорусы изобретали себя заново. То, какое у них государственное управление сейчас, это просто отдаление неизбежного.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com