Белорус отсудил $70 тысяч у страховых компаний 11.11.2025, 13:13

За лечение в ОАЭ.

Суд Первомайского района Минска обязал страховые компании «Белгосстрах» и «Белнефтестрах» выплатить туристу компенсацию за лечение, полученное за рубежом, а также компенсировать моральный ущерб и судебные издержки.

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина заранее оформил две страховки от несчастных случаев и болезней – в каждой компании на сумму 30 тысяч долларов. Во время поездки в Объединенные Арабские Эмираты он был экстренно госпитализирован с сильной болью в животе и тахикардией. Врачи диагностировали острый некротический панкреатит. Спустя несколько часов состояние резко ухудшилось, мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

После выписки из больницы беларус подписал обязательство о погашении долга за лечение на сумму 255 873 дирхамы и дополнительно оплатил 16 500 дирхамов – в эквиваленте около 70 тысяч долларов США.

Несмотря на наличие действующих договоров страхования, страховые компании отказались возмещать расходы, сославшись на «алкогольное происхождение» болезни или ее якобы хронический характер. На претензию туриста в досудебном порядке страховщики не ответили.

Экспертиза, назначенная судом, не подтвердила ни наличия хронического заболевания, ни связи болезни с употреблением алкоголя. Суд признал доводы страховщиков необоснованными и постановил взыскать с каждой компании по 27 753 доллара страхового возмещения, направив средства напрямую на счет больницы в ОАЭ.

Кроме того, с обеих компаний взыскано по 2246 долларов дополнительных расходов, по 500 рублей компенсации морального вреда и по 1497 рублей судебных расходов. В доход государства также взыскана госпошлина – по 5339 рублей с каждой компании.

Суд отметил, что моральная компенсация назначена с учетом моральных страданий истца, вызванных «недобросовестным поведением страховщиков и длительным ожиданием решения вопроса». Решение вступило в законную силу и не было обжаловано.

