закрыть
11 ноября 2025, вторник, 13:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Врач развеял популярный миф о завтраке

1
  • 11.11.2025, 13:25
Врач развеял популярный миф о завтраке

Первый прием пищи можно пропустить?

Пропуск завтрака провоцирует нарушения обмена глюкозы и набор веса с меньшей вероятностью, чем неправильное питание в течение дня. Об этом рассказал эндокринолог Рикардо Баррозу в интервью изданию Metropoles.

Врач отметил, что отказ от пищи по утрам часто связывают с высоким риском инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови. В результате органы и ткани не получают необходимого питания, а уровень сахара в крови возрастает.

«Инсулинорезистентность и прибавка в весе возникают не из-за отсутствия завтрака. Гораздо важнее качество первого приема пищи: если он сбалансирован и включает полезные продукты, вреда не будет», — отметил Баррозу.

По словам врача, гораздо опаснее привычка «компенсировать» пропущенный завтрак фастфудом, сладостями или другими источниками простых углеводов. Такой способ питания повышает уровень сахара в крови и со временем действительно может привести к инсулинорезистентности.

Эксперт добавил, что при пропуске завтрака также возрастает риск переедания в течение дня и по вечерам. Для формирования более здоровых пищевых привычек нужно избегать кофеина по утрам.

«Кофе с сахаром натощак особенно эффективно подавляет аппетит. Также по утрам в организме человека естественным образом повышается уровень кортизола — так называемого «гормона стресса», который также временно снижает чувство голода. В идеале начать день нужно со стакана воды, а потом съесть белковое блюдо, например, йогурт или яйца», — заключил врач.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко