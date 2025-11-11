Таиланд приостановил мирное соглашение с Камбоджей, подписанное вместе с Трампом 11.11.2025, 13:32

Фото: EPA

Тайские солдаты были ранены во время патрулирования.

Таиланд приостанавливает действие расширенного «мирного соглашения» с соседней Камбоджей по поводу спорной границы. Это произошло через две недели после его подписания в присутствии президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает BBC.

Согласно словам представителя правительства, Таиланд сделал соответствующее заявление после того, как его солдаты получили ранения в результате взрыва мины вблизи камбоджийской границы в провинции Сисакет.

По данным местных СМИ, тайские солдаты были ранены во время патрулирования, один из них потерял ногу.

В то же время, Камбоджа заявила, что остается приверженной сделке, которая должна обеспечить длительный мир после пограничных столкновений, в результате которых погибли более 40 человек.

Однако, по словам премьер-министра Таиланда Анутина Чарнвиракула, он согласен с позицией министерства обороны страны, что «угроза безопасности действительно не уменьшилась».

Пограничный конфликт между двумя сторонами продолжается уже более столетия, со времен установления границы после французской оккупации Камбоджи.

26 октября президент США Дональд Трамп принял участие в подписании мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом. Он похвалил премьер-министров Хун Манета и Анутина Чанвиракула за «взаимное уважение», что резко контрастирует с его характеристиками конфликтов на Ближнем Востоке и войны РФ против Украины.

