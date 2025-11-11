«Войну в Украине можно закончить одним звонком Путину» 11.11.2025, 13:38

Эксперт указал на нюанс.

В мире есть один человек, который действительно может заставить кремлевского диктатора Владимира Путина прекратить войну страны-агрессора России против Украины. И речь идет не о президенте США Дональде Трампе.

Об этом в чате на «Главреде» рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, закончить войну может лидер Китая Си Цзиньпин одним звонком к российскому диктатору.

Почему только китайский лидер имеет влияние на Россию

Без всяких объяснений, за несколько минут окончания войны возможно благодаря Си Цзиньпину потому, что Россия очень зависит от поставок российских товаров в Китай: нефти, газа, дерева, угля и прочего.

«Китай наживается на России. Сами россияне признают, что нет китайских партнеров - есть китайские торгаши. Поэтому, по моему мнению, вероятность того, что Китай хочет закончить войну - минимальная, ему это неинтересно», - отметил эксперт.

Почему Китай не заинтересован в мирном урегулировании войны в Украине

Ступак объяснил, что Китай никогда не был сильным посредником в заключении мирных соглашений. Страна просто не понимает, как это работает, а потому война в Украине не интересует КНР.

«Однако, Китаю интересно, что предложит западный мир в обмен на давление Пекина на Москву. Пока что западный мир ничего предложить не может. Сохранение американского рынка? Но американский рынок зависит от китайских товаров, им нет альтернативы. Даже на кепках Трампа с надписью «Make America great again» лейбл «Made in China». Товарооборот между Китаем и США составляет 650 миллиардов долларов в год, и Китай поставляет в Штаты товаров на 350 миллиардов долларов. Поэтому я думаю, что США особо не имеют вариантов для давления», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com