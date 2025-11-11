Первый российский регион объявил об отключении интернета до конца войны 8 11.11.2025, 14:03

7,724

Ограничение может быть снято только по решению Москвы.

В Ульяновской области РФ запрет доступа к мобильному интернету будет действовать до конца войны против Украины, заявили в правительстве региона на пресс-конференции 8 ноября. По словам областного министра цифрового развития Олега Ягфарова, ульяновские власти не могут повлиять на это решение, так как оно принимается федеральным центром для обеспечения «государственной безопасности», и ограничение будет снято только по решению Москвы. Проблемы с доступом в сеть в Ульяновской области наблюдаются уже больше недели, отмечает «Ульяновская правда».

В правительстве региона для обоснования ограничений сослались на принятое «на прошлой неделе федеральным центром» решение о расширении «зоны безопасности» вокруг стратегических объектов. Власти подчеркнули, что речь идет о постоянно действующих ограничениях, а не временных мерах на время атаки украинских дронов. Под отключения, по словам Ягфарова, попали в том числе жилые кварталы, социальные объекты и офисные здания.

Жителям Ульяновской области напомнили о так называемом «белом списке» интернет-сервисов, которые должны быть доступны во время отключений. В него входят «Госуслуги», сервисы «Яндекса», «ВКонтакте», маркетплейсы Ozon и Wildberries, платежная система «Мир» и другие. Кроме того, людям посоветовали пользоваться общественными сетями WiFi — например, в МФЦ. Всего таких точек в Ульяновской области около 450, пояснили на пресс-конференции.

«Сейчас важно понимать: эти меры — не прихоть чиновников, не «ошибка исполнителей», которые попросту «забыли» включить интернет после тревоги, а необходимость, продиктованная федеральными требованиями безопасности. А те, в свою очередь, — атаками противника. Изменить ситуацию к лучшему сейчас не сможет ни оператор связи, ни министр, ни губернатор: ее может изменить только русский солдат. Это означает, что ограничения будут сняты после физического устранения источника угрозы», — заявили чиновники.

В мае 2025 года власти российских регионов стали активно отключать интернет под предлогом обеспечения безопасности из-за налетов дронов ВСУ. Интернет-шатдауны в ежедневном режиме фиксируются более чем в 50 регионах России, оценивал проект «На связи». Однако ранее о бессрочных отключениях власти не заявляли.

На минувшей неделе премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о «правилах централизованного управления сетью связи общего пользования». В соответствии с ними при возникновении «угроз устойчивости, безопасности и целостности» функционирования интернета в России РКН сможет отключать Рунет от мирового интернета и блокировать любые сайты.

