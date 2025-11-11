TIME: Украина может выиграть энергетическую войну 1 11.11.2025, 14:22

Киев использует разведданные США для точечного поражения ключевых объектов.

Украина продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру России, превращая этот фронт в ключевой элемент войны. В начале 2025 года было повреждено не менее 13 российских нефтеперерабатывающих заводов. К октябрю удары охватили 21 из 38 крупнейших объектов, что привело к остановке почти 40% мощности нефтепереработки. Последние удары включали шестой по счету удар по заводу «Лукойл» в Волгограде и повреждения электростанции в Волгореченске, а также нефтебазы в Крыму, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Украина использует разведданные США для точечного поражения ключевых объектов. Уже сейчас российский экспорт нефти и газа упал примерно на 26%, газовые поставки достигли 50-летнего минимума, а переработка нефти – 5-летнего. Экспортные ограничения и внутренний дефицит топлива до 20% начинают ощущаться в России.

Одновременно США ввели санкции против нефтяных гигантов «Лукойл» и «Роснефть», а ЕС обсуждает полный отказ от российских энергоносителей к 2027 году. Эти меры могут серьезно ограничить доходы Кремля, которые до сих пор поддерживали военные операции. Европа продолжает оплачивать России около $1,35 млрд ежемесячно за поставки нефти и газа, что с начала полномасштабного вторжения составило порядка $250 млрд.

В то же время Россия пытается атаковать украинскую энергосистему: отключения электроэнергии достигают 8–16 часов в день, а страна теряет до 60% добычи газа. Украинские запасы и газопроводы находятся под угрозой, что вынуждает импортировать топливо из соседних стран.

Эксперты отмечают, что энергетическая зависимость России делает ее уязвимой. Если Украина сохранит давление на нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и порты, а США и ЕС реализуют санкции и отказ от поставок, Кремль рискует потерять значительную часть доходов, что может вынудить Путина к реальным переговорам о мире.

