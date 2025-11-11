Знаменитая белорусская бегунья стала водителем автобуса в Бресте 11.11.2025, 14:14

2,372

Юлиана Рахманова

После завершения карьеры она столкнулась с непростым выбором.

Далеко не все олимпийцы после завершения карьеры занимают руководящие должности или работают в спортивных федерациях. Большинство находит себя в неприметных, на первый взгляд, профессиях.

Удивительную историю о жизни после ухода из профессионального спорта в интервью «Вечернему Бресту» рассказала финалистка Олимпийских игр Юлиана Рахманова.

В ноябре 2025-го исполняется год, как Юлиана Рахманова (во время спортивной карьеры – Ющенко) работает водителем.

«В начале смены я всегда проверяю все жидкости (антифриз, масло и пр.), нет ли течи, это очень важно. Открываю капот, осматриваю также колеса и их крепление. Особенно если садишься не в свою машину, а в переданную тебе другим водителем по разнарядке», – рассказала экс-спортсменка.

Но когда-то распорядок дня Юлианы был совершенно иным. В свои лучшие годы легкоатлетка становилась чемпионкой Европы в эстафете 4×400 м в помещении (2007).

В 2008-м на Олимпиаде в Пекине белорусский квартет в этой же дисциплине остановился в шаге от пьедестала. И все равно Юлиана считает этот результат победой.

Как и многие спортсмены, Юлиана Рахманова после завершения карьеры столкнулась с непростым выбором.

«15 лет – это большой срок. Тяжелого труда. Очень. А когда заканчивается спорт, ты как рыба, которая плавала в воде и выброшена на сушу. И не знаешь, что тебе делать, куда бежать, как устроиться в этой жизни. Так произошло и со мной», – делится бывшая легкоатлетка.

