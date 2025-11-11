закрыть
11 ноября 2025, вторник
В Беларуси утвердили новые стандарты картофеля

  • 11.11.2025, 14:25
В Беларуси утвердили новые стандарты картофеля

Мелкую картошку запретили.

Для картофеля в Беларуси утверждены новые стандарты. Об этом сообщили в МАРТ.

Сделано это якобы для «повышения качества и удовлетворения потребностей потребителей».

По новому ГОСТу, допустимый размер овоща составляет от 45 до 80 мм. Раньше минимальный размер был 35 мм.

Хватит ли картофеля на зиму

Также в МАРТ обсудили процесс заполнения стабфондов. По прогнозу властей, белорусам на 2025–2026 годы нужно будет около 148,78 тыс. т. популярных овощей, которые составляют «борщевой набор».

К 10 ноября было заложено 147,91 тыс. т, или 96,4% общей потребности.

Планы выполнены по всем показателям, кроме яблок. Их закладка пока на уровне 80,7%.

А что по ценам

На овощи и фрукты в рамках госзаказа были установлены предельные розничные цены. Самыми дорогими оказались яблоки.

Так, их будут продавать по Br4,8 за 1 кг, свеклу – по Br1,17, морковь – по Br1,35, капусту – по Br1,62, лук – по Br1,68, картофель – по Br1,07.

