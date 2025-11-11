закрыть
11 ноября 2025, вторник, 14:54
Пропавшего под Березино мальчика ищут 800 человек

Задействованы дроны и кинологи.

В Минской области продолжаются поиски пропавшего 14-летнего школьника Максима Зеньковича. «Комсомолка» собрала последние новости о поисках пропавшего подростка с проблемами со здоровьем.

На утро 11 ноября поиски пропавшего под Березино 14-летнего подростка длились уже четвертый день. В УВД Миноблиполкома напомнили приметы пропавшего школьника Максима Зеньковича, сообщая, что розыск несовершеннолетнего продолжается.

- Березинским РОВД устанавливается место нахождение без вести пропавшего несовершеннолетнего Зеньковича Максима Антоновича, 2010 года рождения, - сообщили в пресс-службе.

В УВД напомнили, что мальчик утром 8 ноября на синем велосипеде марки «Стелс» уехал из деревни Карбовское и пропал без вести.

На вид пропавшему подростку примерно 14 лет, его рост 170 сантиметров. Мальчик худощавый с овальным лицом, дугообразными бровями, светлыми глазами и прямым носом. У него светло-русые, волнистые волосы. Был одет в теплую болоневую темно-зеленую куртку с мехом на капюшоне, темный гольф и темные теплые штаны с принтом в виде белого лица. А на черных кроссовках у него была салатовая надпись Air Мах. Еще на подростке была серая шапка с черной полосой.

Также утром 11 ноября в телеграм-канале Минского областного исполнительного комитета сообщили, что в Березинском районе проходит поисковая операция. В поисках мальчика, как сообщалось, участвуют около 800 человек.

- Сейчас в операции задействованы: более 120 добровольцев, более 400 сотрудников ведомств, 140 сотрудников лесхоза, свыше 100 поисковиков различных поисково-спасательных и кинологических отрядов, 17 эндуристов, применяются БПЛА, - прокомментировали минские власти.

Местные жители также включились в поиски пропавшего в их регионе подростка, написала газета «Березинская панорама».

- Березинцы помогают волонтерам, которые занимаются поисками пропавшего мальчика, - говорится в сообщении.

Белорусы публикуют у себя в соцсетях сообщения волонтеров, а также собирают необходимое для добровольцев, которые непосредственно задействованы в поисковой операции.

- Изучила список необходимого, люди быстро откликнулись, за два часа собрали более 600 рублей и еще четыре пакета: продукты, вода, бумага, пластиковая посуда, чай, кофе и так далее. Вечером все это отвезли волонтерам, собственно, и вся наша помощь, - поделилась горожанка Алина Лебедь.

Накануне вечером 10 ноября в Министерстве по чрезвычайным ситуациям информировали о том, что поиски пропавшего подростка в Березинском районе продолжаются. Поисковые работы ведутся на земле и с воздуха, а для расширения зоны поиска используются квадрокоптеры. По актуальной на 21.00 вечера информации сообщали, что мальчик еще не найден.

Также ночью вторника, 11 ноября, поисково-спасательный отряд «Ангел» в своих соцсетях писал, что на 01.30 Максим еще не был найден, а поисковая операция проходит в круглосуточном режиме.

До этого, раскрывая детали поиска, в МЧС сказали, что пешие группы обследуют ближайшие лесные кварталы. И к вечеру понедельника успели проверить 1350 гектаров леса в 20-километровом радиусе от деревни Карбовское, откуда мальчик уехал в субботу на велосипеде. С помощью квадрокоптеров обследовались торфоразработки, специалисты проверили водоемы и мелиоративные каналы.

- Поисково-спасательные работы ведутся круглосуточно, - прокомментировали в МЧС.

