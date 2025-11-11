СВР: В 2026 году Россию ждет усиление экономического кризиса2
- 11.11.2025, 14:55
Решение Кремля указывает на дефицит бюджетных средств.
В России с 1 января 2026 года до 22% планируют увеличить НДС, но это не приведет к увеличению поступлений в бюджет, а негативно скажется на потребителях. Об этом пишет Служба внешней разведки Украины.
По данным СВР, в 2026 году доходы России от НДС будут на 6,1 млрд долларов меньше, чем прогнозирует российское Министерство финансов.
Из-за увеличения НДС снизится внутренний спрос, что сократит поступления от акцизов и сборов. Высокие цены уменьшат доходы предприятий, фонд оплаты труда и налоговые платежи с доходов населения. Уменьшение дивидендов для акционеров приведет к убыткам компаний, а регионы лишатся значительной части доходов.
Рост НДС усилит инфляционное давление и заставит удерживать высокую учетную ставку. Это повысит стоимость государственных заимствований. Отметим, что только в некоторых странах мира НДС больше 20%, например, в Венгрии – 27%.
Решение Кремля увеличить НДС указывает на дефицит бюджетных средств, возникший в результате снижения валютных поступлений и увеличения расходов на военно-промышленный комплекс. Российские регионы сейчас находятся в очень серьезном бюджетном кризисе.
Например, у Архангельской области с годовым бюджетом в 156 млрд рублей в резерве осталось всего 50 млн рублей, у Волгоградской области – 100 млн рублей, а у Белгородской области – 200 млн рублей.
Из-за бюджетного кризиса российские регионы вынуждены сокращать расходы на образование и охрану здоровья, откладывают ремонт инфраструктурных объектов.
СВР считает, что до конца 2025 года бюджетный кризис российских регионов усугубится, так как у них нет новых источников доходов, а расходы увеличиваются.