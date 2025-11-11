закрыть
11 ноября 2025, вторник, 16:27
В России рухнули продажи китайских автомобилей

  • 11.11.2025, 15:15
  • 2,354
В России рухнули продажи китайских автомобилей

Рынок новых машин в целом просел.

Китайские автопроизводители после резкой экспансии начал сдавать позиции на российском рынке. По итогам января—октября 2025 года в стране было продано 570 тыс. новых легковых автомобилей брендов из КНР, что на 27% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. При этом в целом рынок новых машин за первые десять месяцев сократился на 19,9%. В результате рыночная доля китайского автопрома в России уменьшилась до 54%.

Машины из Китая начали активно продаваться в России в 2020 году. Согласно данным «Автостата», тогда на них пришлось 3,8% рынка. В 2021-м доля выросла до 7%, но настоящий бум случился после того, как российская армия вторглась в Украину и из России ушли все международные производители. В 2022 году доля китайских автомобилей в общих продажах выросла почти до 20%, а в 2023-м машины из КНР захватили уже половину рынка. В некоторые месяцы 2024 года на китайские авто приходилось до 70% продаж. Таким образом, уменьшение доли «китайцев» на российском рынке в этом году произошло впервые за последние пять лет.

Всего в 2025 году в России были представлены легковые автомобили из КНР 64 брендов, но официальные поставки осуществляли менее половины из них, отмечает Целиков из «Автостата». Согласно статистике агентства, из пяти китайских автокомпаний, входящих в десятку наиболее популярных в России, по итогам десяти месяцев только Haval сумела сохранить и даже немного увеличить свою долю на рынке по сравнению с прошлым годом — с 12 до 12,8%. Остальные «китайцы» показали отрицательную динамику. Компания Geely потеряла 2,5% рынка, Changan — 1,72%, Chery — 1,17%, а Omoda — 0,8%.

После введения утилизационного сбора на российском авторынке происходит активное замещение китайских моделей аналогами, собранными в России и Беларуси, пояснил «Известиям» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. «Сейчас в автосалоне рядом стоят и Chery, которых еще много, и Tenеt T4, T7 и T8 (российские аналоги Cherry. — ТМТ). Поскольку новых завозов Chery нет, по мере того как эти машины распродадут, доля китайского бренда еще больше уменьшится, а доля и продажи российской марки, соответственно, вырастут», — пояснил Кадаков.

Эксперт напомнил, что ежегодная индексация утилизационного сбора делает импорт автомобилей все менее привлекательным, а сборку внутри страны — более выгодной. В среднесрочной перспективе локализация производства — это единственный путь для китайских автобрендов, желающих работать в России, заключил гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

