В Борисове закрылся завод со 130-летней историей 1 11.11.2025, 15:26

Пережил 100 лет царизма и коммунизма, но не смог 30 лет Лукашенко.

Этот белорусский завод проработал сто лет. При царе и Советах. Скорее всего, проработал бы и больше. Но тридцать лет назад к власти в Беларуси пришел Александр Лукашенко. И вот прямо в свой 130-летний юбилей завод ликвидирован. Ликвидирован был бы и на десять лет раньше. Но целая десятилетка понадобились для того, чтобы собрать деньги и расплатиться по долгам, накопленным за предыдущие двадцать лет при Лукашенко, пишет planbmedia.io.

Печально закончившаяся в самом конце октября в Экономическом суде Минской области 130-летняя история знаменитого Борисовского хрустального завода им. Ф. Э. Дзержинского – квинтэссенция того, что происходило и происходит с белорусской промышленностью при Александре Лукашенко. И что произойдет с той ее частью, которая еще находится под управлением его топ-менеджеров: работа в долгах и на долги. И, как итог, ликвидация и история.

Красивое прошлое

История, это хорошо, если есть что вспомнить. В случае с хрустальным заводом в Борисове, к счастью, есть. Но от этого печальнее еще больше.

В 1895-м его начал строить богатейший купец-лесоторговец Минской губернии Берка Кабаков. Но разорился, не справившись с последствиями роста стоимости фрахтов и падением мировых цен на древесину.

В 1899-м предприятие в Борисове перешло в руки инженера Вильгельма Краевского. Он много лет проработал на знаменитом Дятьковском хрустальном заводе на Брянщине, а потом вместе с партнером, чехом Юлиусом Столле открыл не менее знаменитый в будущем стекольный завод в Березовке под Лидой.

Хрусталь при Вильгельме Краевском стал всемирно известным trade mark этого производства.

Хрусталь продолжили выпускать сыновья Краевского. Потом — советские власти на национализированном в 1917 году предприятии. Это еще получалось у первых руководителей независимой Беларуси: в начале 1990-х. хрустальный завод в Борисове был не на самом худшем счету.

Печальное настоящее

Но с приходом Лукашенко начался закат некогда успешного производства.

Ни одно из решений, принимавшихся при нем по перепрофилированию этого предприятия, не дало результата. Их, собственно, как и в отношении других многочисленных проблемных производств, было немного. Стратегия, как обычно, сводилась к требованиям безусловного выполнения заданных параметров роста и к поиску новых рынков сбыта.

Когда позволяли бюджетные ресурсы, подбрасывались деньги на перепрофилирование, потому что изначально было очевидно, что с новыми рынками будет проблема.

В 2009-м попытались в рамках программы импортозамещения запустить производство медицинских ампул и флаконов. Но поломали при этом стекловаренную печь, а после восстановления технологии, на которое ушло несколько лет, не смогли обеспечить надлежащее качество стекла. Предприятие оказалось в финансовой яме.

Идеи, что делать с заводом, закончились в ноль в 2013 году. Тогда в его отношении было начато конкурсное производство в рамках дела о банкротстве. Последовал защитный период и сделана попытка санировать предприятие. Не с помощью идеи, а чисто технически. Разделить то, что еще могло двигаться, на два новых юрлица – «Борисовский хрусталь» и «Белмедстекло». «Борисовский хрусталь» канул в Лету. Он ликвидирован еще в 2021-м году.

В конце 2010-х по Борисовскому хрустальному заводу им. Ф. Э. Дзержинского, на который навесили все долги за времена Лукашенко, началась ликвидационная эпопея. Большую часть его долга почти в 62 млн рублей удалось погасить за счет распродажи имущества – зданий, оборудования и т.п. На оставшиеся около 4,5 млн рублей задолженности активов не нашлось. Но чтобы побыстрее закрыть дело, затянувшееся на более чем 12 лет, кредиторам в счет этой задолженности отдали акции «Белмедстекла».

«Без участия»

Еще один нюанс, который привел завод в Борисове к тому, что произошло. И который наглядно показывает, как работает лукашенковская экономика.

В ходе ликвидационной процедуры возник вопрос, а как быть с импортозамещающими ампулами для шприцев, производство которых все-таки было освоено на предприятии.

В ответ на запрос госхолдинг «Белфармпром» информировал суд, что в 2025-2027 годах потребность фармацевтических предприятий в ампулах, которые выпускал Борисовский хрустальный завод, составит около 28,3 млн штук. При этом на складах завода-банкрота, по признанию руководителей холдинга, на момент написания ответа наличествовало 168,9 млн штук ампул. Примерно на 17,5 лет – судя по озвученной потребности!

«Что позволяет осуществлять хозяйственную деятельность без участия Производственного республиканского унитарного предприятия «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского», — гласит заключение-приговорхолдинга «Белфармпром».

