закрыть
11 ноября 2025, вторник, 16:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Борисове закрылся завод со 130-летней историей

1
  • 11.11.2025, 15:26
  • 3,822
В Борисове закрылся завод со 130-летней историей

Пережил 100 лет царизма и коммунизма, но не смог 30 лет Лукашенко.

Этот белорусский завод проработал сто лет. При царе и Советах. Скорее всего, проработал бы и больше. Но тридцать лет назад к власти в Беларуси пришел Александр Лукашенко. И вот прямо в свой 130-летний юбилей завод ликвидирован. Ликвидирован был бы и на десять лет раньше. Но целая десятилетка понадобились для того, чтобы собрать деньги и расплатиться по долгам, накопленным за предыдущие двадцать лет при Лукашенко, пишет planbmedia.io.

Печально закончившаяся в самом конце октября в Экономическом суде Минской области 130-летняя история знаменитого Борисовского хрустального завода им. Ф. Э. Дзержинского – квинтэссенция того, что происходило и происходит с белорусской промышленностью при Александре Лукашенко. И что произойдет с той ее частью, которая еще находится под управлением его топ-менеджеров: работа в долгах и на долги. И, как итог, ликвидация и история.

Красивое прошлое

История, это хорошо, если есть что вспомнить. В случае с хрустальным заводом в Борисове, к счастью, есть. Но от этого печальнее еще больше.

В 1895-м его начал строить богатейший купец-лесоторговец Минской губернии Берка Кабаков. Но разорился, не справившись с последствиями роста стоимости фрахтов и падением мировых цен на древесину.

В 1899-м предприятие в Борисове перешло в руки инженера Вильгельма Краевского. Он много лет проработал на знаменитом Дятьковском хрустальном заводе на Брянщине, а потом вместе с партнером, чехом Юлиусом Столле открыл не менее знаменитый в будущем стекольный завод в Березовке под Лидой.

Хрусталь при Вильгельме Краевском стал всемирно известным trade mark этого производства.

Хрусталь продолжили выпускать сыновья Краевского. Потом — советские власти на национализированном в 1917 году предприятии. Это еще получалось у первых руководителей независимой Беларуси: в начале 1990-х. хрустальный завод в Борисове был не на самом худшем счету.

Печальное настоящее

Но с приходом Лукашенко начался закат некогда успешного производства.

Ни одно из решений, принимавшихся при нем по перепрофилированию этого предприятия, не дало результата. Их, собственно, как и в отношении других многочисленных проблемных производств, было немного. Стратегия, как обычно, сводилась к требованиям безусловного выполнения заданных параметров роста и к поиску новых рынков сбыта.

Когда позволяли бюджетные ресурсы, подбрасывались деньги на перепрофилирование, потому что изначально было очевидно, что с новыми рынками будет проблема.

В 2009-м попытались в рамках программы импортозамещения запустить производство медицинских ампул и флаконов. Но поломали при этом стекловаренную печь, а после восстановления технологии, на которое ушло несколько лет, не смогли обеспечить надлежащее качество стекла. Предприятие оказалось в финансовой яме.

Идеи, что делать с заводом, закончились в ноль в 2013 году. Тогда в его отношении было начато конкурсное производство в рамках дела о банкротстве. Последовал защитный период и сделана попытка санировать предприятие. Не с помощью идеи, а чисто технически. Разделить то, что еще могло двигаться, на два новых юрлица – «Борисовский хрусталь» и «Белмедстекло». «Борисовский хрусталь» канул в Лету. Он ликвидирован еще в 2021-м году.

В конце 2010-х по Борисовскому хрустальному заводу им. Ф. Э. Дзержинского, на который навесили все долги за времена Лукашенко, началась ликвидационная эпопея. Большую часть его долга почти в 62 млн рублей удалось погасить за счет распродажи имущества – зданий, оборудования и т.п. На оставшиеся около 4,5 млн рублей задолженности активов не нашлось. Но чтобы побыстрее закрыть дело, затянувшееся на более чем 12 лет, кредиторам в счет этой задолженности отдали акции «Белмедстекла».

«Без участия»

Еще один нюанс, который привел завод в Борисове к тому, что произошло. И который наглядно показывает, как работает лукашенковская экономика.

В ходе ликвидационной процедуры возник вопрос, а как быть с импортозамещающими ампулами для шприцев, производство которых все-таки было освоено на предприятии.

В ответ на запрос госхолдинг «Белфармпром» информировал суд, что в 2025-2027 годах потребность фармацевтических предприятий в ампулах, которые выпускал Борисовский хрустальный завод, составит около 28,3 млн штук. При этом на складах завода-банкрота, по признанию руководителей холдинга, на момент написания ответа наличествовало 168,9 млн штук ампул. Примерно на 17,5 лет – судя по озвученной потребности!

«Что позволяет осуществлять хозяйственную деятельность без участия Производственного республиканского унитарного предприятия «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского», — гласит заключение-приговорхолдинга «Белфармпром».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко